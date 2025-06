France : un concert 100 % algérien pour soutenir les enfants de Gaza

Le 20 juin prochain, le Stade Robert César à L’Île-Saint-Denis deviendra le théâtre d’un événement unique en son genre : un grand concert de charité en soutien aux enfants de Gaza, organisé par la boite d’événementiel Évora, avec le soutien de la Ville de l’île-Saint-Denis.

Face aux événements en cours dans la bande de Gaza, et à l’inaction d’une grande partie de la communauté internationale, la diaspora algérienne se mobilise avec force et dignité, fidèle à son histoire, à ses valeurs de résistance et de solidarité, malgré tous les obstacles rencontrés.

Une initiative algérienne, pour une cause universelle

À l’origine de cette mobilisation exceptionnelle, Mr BENLOULOU, président de Évora, évoque une démarche profondément enracinée dans l’histoire et les valeurs du peuple algérien, « C’est avec un cœur brisé et meurtri que nous avons organisé ce grand concert solidaire pour les enfants de Gaza. »

Dans un contexte marqué par l’indignation face à l’injustice, il rappelle que cette initiative est une expression directe de l’identité algérienne : « Nous le faisons conformément à nos gènes, en tant qu’Algériens fiers et indémontables face aux obstacles rencontrés, compte tenu du contexte extrêmement sensible qu’est la cause palestinienne. »

Le président insiste également sur la nature 100 % algérienne du projet, à tous les niveaux, « L’initiative est purement algérienne, appuyée et soutenue par Monsieur Mohamed GNABALY, maire de L’Île-Saint-Denis, connu pour son soutien indéfectible à la cause. Les artistes sont exclusivement algériens. »

Et de conclure avec force : « Nous accomplissons notre devoir humanitaire et nous faisons honneur à notre cher pays. »

Ces mots forts traduisent un attachement viscéral et historique du peuple algérien à la Palestine, nourri par une mémoire de lutte commune contre le colonialisme, et par une solidarité intergénérationnelle qui ne faiblit pas.

Une scène algérienne qui porte la voix de la Palestine

Le 20 juin, le Stade Robert César accueillera une programmation entièrement algérienne, pensée comme un acte artistique fort en soutien au peuple palestinien.

Autour du drapeau palestinien, une pléiade d’artistes engagés montera sur scène pour faire entendre, à travers la musique, un message de résistance, d’amour, de mémoire et d’espoir. Leurs voix résonneront pour témoigner, dénoncer, mais aussi rassembler.

Parmi les premiers artistes annoncés, on retrouvera, Moh Milano, Lyna Mahyem, Eye’s Berg, Adlene, Miassi, Fadela, Babylone, Jam et Timoh, Akram Mag.

D’autres figures viendront enrichir la programmation comme Hamidou, Cheb Abbes, DJ Sem, DJ Kim, Massi, Troupe Telleli, et autres.

Ces noms ne partagent pas seulement une origine, ils partagent un engagement. Celui de transformer la scène en espace de lutte symbolique, de solidarité humaine et de fraternité entre deux peuples liés par une histoire commune de résistance.

Une scène 100 % algérienne, portée par une voix unique, celle du peuple algérien solidaire du peuple palestinien.

Un espace varié

Au-delà de la musique, ce grand rendez-vous solidaire sera aussi un moment de convivialité et de mobilisation populaire.

Le public pourra retrouver des stands de nourriture et de boissons, une vente de t-shirts solidaires, ainsi qu’une grande tombola caritative. De nombreuses surprises sont également prévues par l’équipe de l’association Évora.

Une mobilisation qui fait honneur à l’Algérie

Depuis toujours, la cause palestinienne est ancrée dans le cœur des Algériens. Ce concert caritatif en est une nouvelle démonstration. À travers l’art, la musique et la générosité, la diaspora algérienne affirme une nouvelle fois qu’elle ne détournera jamais le regard face à l’injustice.

Ce 20 juin, elle fera entendre sa voix. Une voix digne, fraternelle et fière, portée par une mémoire collective qui refuse l’oubli.

Ce concert n’est pas seulement un événement culturel. C’est un geste caritatif et humanitaire, un hommage, un cri du cœur, un acte de solidarité qui fait honneur à l’Algérie.

Billetterie et informations :

my.weezevent.com/les-enfants-de-gaza-1