Le président des sénateurs républicains en France, Bruno Retailleau, a récemment suscité une vive controverse en critiquant la « repentance perpétuelle » de la France à l’égard de son passé colonial en Afrique.

Dans une déclaration publique, Bruno Retailleau a pris position sur la question complexe de la colonisation en Afrique. Il a affirmé que la colonisation avait été marquée par des « heures noires » mais qu’il y avait aussi eu des « heures qui ont été belles », tout en critiquant la tendance à la « repentance perpétuelle » qui, selon lui, affaiblit la France.

Retailleau a souligné : « La colonisation, c’est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c’est aussi des heures qui ont été belles, avec des mains tendues. » Ses propos, tenus sur Sud Radio, ont suscité un débat intense sur la colonisation et ses conséquences.

Initialement, Retailleau avait évoqué le « silence » du Maroc face à l’aide proposée par la France après le séisme meurtrier de vendredi, considérant cela comme un signe de l’échec de la politique africaine d’Emmanuel Macron. Il a également établi un lien entre ces événements et les récents coups d’État au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

Dans ces trois pays, une « forme de haine anti-française s’est exprimée », ce qui, selon lui, est probablement un effet de la colonisation. Toutefois, il a souligné que lorsqu’il se rend en Afrique, il n’entend pas ces critiques, mais plutôt le désir d’une France qui ne se repent pas, qui soit forte et qui assume son histoire.

Les réactions à la déclaration de Retailleau ont été vives, en particulier à gauche. Le Premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, a critiqué les propos de Retailleau en les assimilant à une vision paternaliste du colonialisme : « Retour au temps où l’Homme blanc apportait la civilisation à des indigènes pas encore entrés dans l’Histoire », a-t-il déploré. Il a également ironisé sur le rôle de la droite sénatoriale en évitant la repentance.

De son côté, la députée d’Europe Écologie Les Verts (EELV), Sandrine Rousseau, a vigoureusement rejeté l’idée que la colonisation française avait été autre chose qu’une « prise de possession unilatérale de pays entiers ». Les membres de la Nouvelle Union pour le Progrès de la Société (Nupes) ont également exprimé leur indignation, qualifiant les propos de Retailleau d' »ignominieux » et « abjects ».

Le député PS de Guadeloupe, Élie Califer, a condamné les déclarations de Retailleau en les qualifiant d' »ignominieuses ». Arthur Delaporte a utilisé le terme « abjects » pour exprimer son mécontentement, tandis que le député Boris Vallaud a estimé que Retailleau s’inscrivait dans « les belles heures » des déclarations rances de la politique.

