France : un an après la mort d’un Algérien, le suspect mis en examen

Il y a presque un an, dans le cartier de la gare à Périgueux, un ressortissant algérien, âgé de 46 ans, a été retrouvé mort en pleine rue. En effet, des riverains ont découvert le corps ensanglantant de la victime, à moitié sur le territoire et l’autre moitié sur la chaussée.

Les faits remontent exactement au samedi 27 novembre 2021 vers 19 heures. Malgré l’intervention des secours, ces derniers n’ont pas réussi à faire quelque chose pour sauver la vie de cet Algérien. Ce soir-là, le quadragénaire s’est rendu chez une association caritative près du rond-point aux Poissons. C’est dans ce lieu qu’il a été percuté par une voiture.

Par ailleurs, l’autopsie a dévoilé des traces relatives à un écrasement ou un choc. Ce dernier a engendré des blessures pulmonaires et une détresse respiratoire qui a causé la mort de cet Algérien.

Un suspect mis en examen, un an après le décès d’un Algérien en France

Suite à l’enquête qui a été lancée pour retrouver l’auteur de ce décès, aucun témoin n’a assisté à cet accident. Pour trouver les traces et déterminer un premier suspect, les enquêteurs ont épluché toutes les images de vidéosurveillances. Et de nombreux conducteurs qui ont passé par le lieu de ce crime ont été interrogés.

Cependant, ce n’est qu’un an après que le suspect a été arrêté pour homicide involontaire et délit de fuite, rapporte France Bleu. Il s’agit d’un ressortissant soudanais âgé de 29 ans et en situation régulière en France. En effet, lors de son interrogatoire. L’homme en question reconnait avoir passé par cette route le jour de ce drame, et nie avoir écrasé quiconque. Selon ses propos, il n’a rien remarqué d’anormal ce jour-là. Par ailleurs, l’enquête n’a soulevé aucun lien avec la victime.

Grâces aux expertises demandées par le juge d’instruction, les enquêteurs ont pu remarquer quelques traces sur le véhicule de ce Soudanais. Un indice qui colle bien avec cet accident. De son côté, l’avocate de ce dernier explique que son client est seulement passé par le lieu de l’accident dans le même créneau horaire. « lorsqu’on roule sur quelqu’un, le conducteur est le premier à s’en apercevoir » défend-elle.

Par ailleurs, le temps de l’enquête, le permis du suspect a été saisi. Et ce dernier est placé sous contrôle judiciaire, avec une interdiction de quitter le territoire français et une obligation de pointer au commissariat.