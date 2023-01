France : un Algérien tué pour une histoire de faux papiers

De nombreux ressortissants algériens choisissent la voie de l’immigration clandestine pour rejoindre l’autre côté de la méditerranée. La France est l’une des destinations prisées de ces derniers. Par ailleurs, avec la sortie de la nouvelle loi de Darmanin, ces sans papiers algériens tentent le tous pour se faire régulariser et échapper à l’expulsion.

Pour rappel, dans sa nouvelle loi de l’immigration, le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, prévoit de durcir l’application des obligations de quitter le territoire français. Et ce, pour expulser les délinquants étrangers. De leurs côtés, les Algériens qui se retrouvent à vivre dans l’irrégularité, en France, tentent tous les moyens pour se procurer le fameux papier leur permettant de rester dans ce pays.

Un Algérien assassiné pour une histoire de faux papiers à Bry-sur-Marne

Dans ce sillage, un ressortissant algériens s’est fait tuer pour une histoire de faux papiers. Selon le Parisien, qui cite le parquet de Créteil, les faits remonte au premier décembre dernier, au moment où Fouad, un sans papiers algérien établi en France, a fait appel à un fournisseur pour se procurer de faux papiers lui permettant de travailler dans l’hexagone. Et ce en contrepartie de la somme de 27000 euros.

En revanche, depuis que Fouad est parti à ce rendez-vous, à Bry-sur-Marne, avec le supposé fournisseur, aucune nouvelle n’a été donné sur cet Algérien. Par ailleurs, suite à une enquête lancée en son sujet, le mercredi 18 janvier dernier, les forces de l’ordre se sont mobilisés pour retrouver le corps de ce dernier, qui a été retrouvé enterré dans le jardin d’un pavillon dans la même région.

De son côté, le meurtrier, Yassine B, a été arrêté le jeudi dernier. Et a été placé en garde à vue pour enlèvement, séquestration et meurtre. Lors de ces premières auditions, ce suspect a reconnu les faits et a fait savoir que la victime avait fixé le rendez-vous pour lui demander des comptes. En effet, il explique l’avoir blessé à l’arme blanche et l’avoir frappé au niveau de la tête avant de l’avoir enterré dans le jardin.

Par ailleurs, vendredi dernier, une autopsie a été réalisée par les enquêteurs pour confirmer les circonstances de ce meurtre.

| À LIRE AUSSI :

>> France: un Algérien surnommé « voleur le plus actif de Paris », condamné

>> Un Algérien accusé d’avoir poignardé 5 personnes en Irlande