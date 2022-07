France : un Algérien soupçonné de crime crapuleux à Nice

Porté disparu en février dernier, il a fallu plus de quatre mois pour les services judiciaires français pour retrouver les traces de M.G. En effet, ce père de famille avait quitter son domicile la nuit du 6 au 7 février dernier pour ne plus y revenir.

Les services judiciaires à Nice ont passé plus de quatre mois à travailler jours et nuits. Et ce, dans le but de retrouver un petit espoir leur permettant de repêcher quelques nouvelles de ce père de famille de 34 ans. Les éléments de l’enquête ont guidé les forces de l’ordre vers quelques pistes. Celles-ci après plusieurs analyses ont faits l’objet d’une macabre découverte.

En effet, dans la cave de l’un des bar de Nice, en France, les services judiciaires ont fait la découverte du corps sans âme de M.G, le mercredi dernier. Les circonstances de cette découverte ont choqué toutes les équipes chargées de cette affaire. Les poussant, ainsi, à s’interroger sur le degré de la cruauté de ce criminel.

La victime a été repéré grâce à un proche de celui-ci. Affirmant que la victime a comme habitude fréquenter un tel bar. Cependant, le corps du défunt a été retrouvé emprisonné dans un sarcophage de béton récemment coulé.

Crime dans un bar à Nice : arrestation d’un présumé algérien

Le bar, sis au 66 rue de France à Nice appartient à Abdelkrim .K, connu sous le nom de « Akim » par ses clients. Cet Algérien de 46 ans, a acquis ce bar « L’Atruim », y a environ trois ans, après une reconversion professionnelle. Car en effet, auparavant, Akim exerçait dans le bâtiment.

Non connu par les services judicaires, quelques habitués de ce bar ont confirmé à ceux-ci que cet endroit n’est pas très bien fréquenté dans la nuit. Dans la mesure où, des personnes non recommandable y sont habituées pour ses jeux clandestins.

Les éléments de l’enquête ont mené les forces de l’ordre, après une perquisition des lieux, à arrêter Akim. Mais aussi, son complice et ce pour meurtre et modification de scène de crime. Il faut savoir que la cave où il a été découvert M.G noyé dans le béton. A fait l’objet également de plusieurs tâche de sang. Rapporte Le Parisien.

Cependant, placé en garde à vue le gérant de cet établissement aurait avoué le crime, confirme l’AFP. En revanche, les motifs et circonstances de celui-ci restent non connus, pour l’instant. De son côté, la procureure adjointe de Nice, a fait part à la même source. Que les arrestations sont toujours en cours.