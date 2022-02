France : un Algérien s’en prend au consulat d’Algérie à Metz

Récemment à l’Hexagone, à l’approche de la présidentielle de 2022, il y a eu une grande montée de haine parallèle à la montée de l’extrême droite dans le pays. Un mouvement politique dont les idées ne tolèrent pas l’immigration, les autres religions et les autres cultures.

Cette montée de haine a donné naissance à plusieurs attaques, agressions et propos islamophobes et xénophobes, de quoi rendre amère la vie des étrangers et des musulmans en France. Souvent, les instances ou les propriétés des Algériens ont été victimes de cette haine.

Cette fois-ci, le Consulat d’Algérie à Metz à été victime jets de pétards la semaine dernière, il ne s’agit pas d’acte islamophobe, mais plutôt d’un acte dont les origines sont des troubles mentaux. En effet, La semaine passée des pétards ont envahi la cour du Consul mais ils se trouvaient également sous la voiture du Consul.

L’auteur des faits est algérien

C’était un Algérien âgé de 39 ans. L’homme en question s’est présenté à maintes reprises pour des papiers, mais ses visites devenaient de moins en moins claires, sans motif aucun. Jeudi 3 février, il décide de jeter des pétards par dessus la grille de l’établissement, les pétards explosaient dans la cour du Consulat. Mais ce n’était pas tout, le lendemain il revient pour attaquer la voiture du Consul, il a placé des pétards sous son véhicule.

Le suspect a été rapidement interpellé par la police, rapporte France Bleu, et placé en garde à vue. Finalement, il a été hospitalisé pour des soins psychiatriques, il sera à nouveau écouté par les enquêteurs lorsque son état se stabilisera.