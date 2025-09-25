France : un Algérien sauve un homme de 93 ans et voit son OQTF annulée

Le mercredi 17 septembre dernier, sur un chantier de fibre optique à Tréméoc, en France, le technicien algérien Abdelkader Hamchrif a réalisé un sauvetage inattendu. Alors qu’il travaillait, il a été témoin d’une attaque violente d’un chien malinois contre un nonagénaire marchant en bord de route.

« J’ai salué le vieux monsieur de l’autre côté de la route, comme je le vois tous les jours », explique-t-il. Quelques instants plus tard, l’homme de 93 ans se faisait attaquer, incapable de se défendre et criant à l’aide.

Sans hésitation, Abdelkader est intervenu : « je n’ai pas réfléchi, j’ai couru pour l’aider« , raconte le sauveteur. Faisant preuve de sang-froid face à l’animal déchainé, il a crié et réussi à tirer le chien par le collier, le repoussant de toutes ses forces. L’agresseur canin a fini par s’enfuir, laissant la victime blessée, mais sauvée grâce à l’intervention rapide de cet Algérien.

Abdelkader Hamchrif menacé d’expulsion de France

Abdelkader Hamcherif, arrivé en France en 2020, travaillait assidûment depuis cinq ans sur les chantiers de fibre optique du Finistère, menant une vie professionnelle et locale bien intégrée. Cependant, sa vie était marquée par l’inquiétude : il était sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français, risquant ainsi l’expulsion.

« Je travaille, je paie mon loyer, je vis ici depuis cinq ans, mais à cause de l’OQTF, je ne dormais pas tranquille« , confie-t-il. Malgré cette menace administrative, le technicien assure que sa propre situation ne lui a pas traversé l’esprit au moment de l’attaque.

« Ce jour-là, je n’ai pas pensé à moi, seulement à sauver ce monsieur« , insiste-t-il, soulignant la priorité donnée à la situation.

Le courage d’Abdelkader salué, son OQTF levée

L’acte de bravoure d’Abdelkader Hamcherif a profondément marqué les esprits à Tréméoc. Les habitants de cette région ont unanimement salué le courage de ce travailleur algérien, soulignant le risque pris pour sauver une vie.

La victime, le nonagénaire, a été prise en charge par les secours. Selon ses proches, il a affirmé sans hésitation que l’intervention d’Abdelkader lui a sauvé la vie. De son côté, Abdelkader fait preuve d’humilité, refusant l’étiquette de héros : « Je suis content que ce monsieur soit encore en vie. C’est ça qui compte« .

Au-delà de l’agression évitée de justesse, cette histoire met en lumière la situation paradoxale de certains immigrés : des individus parfaitement intégrés, qui travaillent et contribuent à la société en France, mais vivent constamment sous la menace d’une expulsion.

