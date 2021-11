France : un Algérien retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses

C’est toujours affligeant d’apprendre la mort de quelqu’un, c’est encore plus douloureux lorsque cette personne perd la vie dans des circonstances étranges et dans un mystère attristant, c’est malheureusement le cas d’un algérien en France qui a quitté ce monde en prenant les détails de son décès avec lui.

C’est un samedi 27 novembre que la rue de Saint-Gervais à Périgueux ( région de la Nouvelle-Aquitaine) a porté un corps sans âme dans une scène pour le moins douloureuse. Cette journée vers 19 h 30, les passants et les habitants ont aperçu un homme qui baignait dans une mare de sang suite à quoi ils ont rapidement alerté les pompiers et la police. Cet homme était déjà mort lorsque les secours sont arrivés, la police a ouvert une enquête pour identifier la victime et définir les causes de la mort.

Il s’agit donc d’un algérien âgé de 46 ans qui habitait la région, les causes de sa mort mystérieuse demeurent inconnues et indéfinies, en attendant que les résultats de l’autopsie prévue ce mardi nous donnent plus de détails.

Pas assez de témoins ni d’informations

Un témoin a raconté au journal français Sud Ouest que l’homme algérien gisait à terre, son corps étendu avec la tête sur la route et le corps sur le trottoir révélaient qu’il avait des problèmes de santé. Beaucoup ont tenté d’expliquer cette mort mystérieuse. Les hypothèses se multiplient entre malaise cardiaque ou accident pendant que l’hypothèse d’une agression se dessine à cause de certaines marques présentes sur le corps du défunt.

La brigade de la sûreté urbaine du commissariat de Périgueux s’est saisi de cette affaire.