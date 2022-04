France : un Algérien retrouvé mort à l’aéroport de Paris

Après un certain âge passé à l’étranger ou comme aiment les algériens l’appeler “El ghorba”, la nostalgie du pays, des proches et des moments passés sur sa terre natale fait son apparition du jour au lendemain. On réserve un billet, on prépare ses valises et on se déplace vers l’aéroport pour au final arriver à sa destination, voilà la routine ordinaire d’un simple voyageur, mais pas celle de Hebhab Hocine.

Une triste fin pour un ressortissant algérien porté disparu une dizaine de jours à Paris. Hebhab Hocine, issu du village de Sahel dans la région de Kabylie, a été découvert mort le vendredi 8 avril dernier à Lyon. Agé de 77 ans, l’homme avait pour projet de se déplacer en Algérie avant de disparaître mystérieusement dans l’aéroport de Roissy Charles De Gaules.

Un avis de recherche a été publié sur les réseaux sociaux dans le but de retrouver ce citoyen du Sahel. Hebhab Hocine se rendait de sa ville de résidence, Marseille, à Paris à l’aéroport Roissy Charles De Gaules pour y prendre un avion en direction d’Alger.

Un vol qu’il n’a malheureusement jamais emprunté. Sa famille est restée sans nouvelles de lui depuis le 30 mars 2022. Jusqu’à vendredi dernier. Le corps sans vie du disparu a été découvert à Paris. Les circonstances de sa disparition tragique demeurent inconnues.

« Depuis le 30 mars, nous sommes à la recherche de Monsieur Hebhab Hocine qui a probablement disparu à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle (Région Parisienne) durant sa correspondance entre le vol depuis son domicile de Marseille et celui qui devait l’amener à son village natal Sahel dans la commune de Bouzeguène (Wilaya de Tizi Ouzou) via Alger » lit-on sur l’avis de recherche.

Les habitants du village et une partie de la diaspora algérienne en France se sont mobilisés pour tenter de retrouver Hebhab Hocine qui « , ni les services de police qui ont été alertés ni la communauté Saheloise de France ne sont parvenus à le localiser ». Et c’est tout le village qui a répondu à cet appel de la famille Hebhab dans le but de localiser leur parent.

Retrouvé dans les mêmes circonstances, un octogénaire porté disparu il y’a déjà une année

Maamar Belghali, lui aussi a été aperçu pour la dernière fois le jour même de sa disparition, soit le 11 février 2021. En effet, ce jour-là, l’octogénaire était de retour d’un voyage d’Algérie et a atterri à l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.

Le problème étant que Maamar Belghali ne connaissait pas Lyon et ses proximités. Par ailleurs, il aurait en principe embarqué dans un vol pour Nice ou Marseille, mais face à la crise sanitaire, il a dû atterrir à Lyon.

Pour le retrouver, un appel à témoins a été lancé. Après de multiples recherches, la police a fait une découverte macabre. Le corps de Maamar Belghali a en effet été retrouvé, sans vie « à sa descente d’avion, il a été aperçu dans l’aéroport pendant une heure environ, l’ayant quitté par la route à pied en direction de Pusignan ». a déclaré la police à l’époque.