France : un Algérien provoque une course poursuite avec les gendarmes

Il était au volant d’une Volkswagen Golf de 250 chevaux, un Algérien et sa compagne marocaine ont été flashés par la gendarmerie à 182 km/h. Rattrapé par la police, au lieu de s’arrêter, l’algérien accélère, et provoque une course poursuite qui va mal finir.

Cela s’est passé vendredi dernier au niveau de l’A62 de Labastide-Saint-Pierre dans le Tarn-et-Garonne. Les éléments de la gendarmerie ont effectué un relevé de vitesse à 182 km/h sur un véhicule de marque Volkswagen Golf de 250 chevaux. Le véhicule appartenait à une société basée en Gironde dans le sens Paris-Toulouse.

Le véhicule suspect étant loin de vouloir s’arrêter, les gendarmes, équipés d’une Mégane RS de 300 chevaux, se sont lancés à sa poursuite et ils ont, au bout d’un moment, réussi à le rattraper. Mais le ressortissant Algérien, au lieu d’obtempérer, accélère. Les gendarmes ne lâchent pas le morceau, ils rattrapent encore le véhicule, avec les gyrophares allumés. Mais le chauffard refuse toujours de s’arrêter.

Le véhicule prend feu

La course poursuite s’approche dangereusement de la sortie de l’autoroute. Le chauffard à bord du véhicule suspect panique à la vue de la barrière de péage. Il donne plusieurs coups de freins brusques et sort précipitamment de l’autoroute, comme cela est rapporté par le journal Français La Dépêche.

Sa manœuvre ne réussit pas, il manque son virage, freine violemment et s’arrête brusquement. Le véhicule se retrouve à proximité de la barrière de péage. La police interpelle les deux suspects. Un jeune Algérien de 24, et une jeune marocaine de 22 ans.

Au cours de cette arrestation, il a été constaté que la voiture suspecte commençait à prendre feu, sans doute à cause des étriers quasiment collés sur les disques de freins, suite au freinage forcé. L’incendie n’a pas pu être maitrisé par les gendarmes. Il fallait attendre l’arrivée des pompiers, mais une fois ces derniers sur place, le véhicule était complètement calciné.