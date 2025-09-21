France : un Algérien paie 10 000 € pour de faux papiers portugais et finit devant la justice

Arrêté pour avoir produit de faux documents d’identité, travaillé illégalement et violé une interdiction de séjour à Ariège, un Algérien de 31 ans a été présenté, vendredi, devant la justice en France.

Pour échapper à son expulsion et rester en France, un homme sous le coup d’une interdiction de séjour en France a tenté d’échanger son passeport algérien contre de faux documents portugais. Cette fraude, pour laquelle il aura déboursé plus de 10 000 euros, lui a valu de comparaître devant la justice.

Ce ressortissant algérien de 31 ans a été arrêté à Foix, alors qu’il était interdit de séjour sur le territoire français, notamment dans le département de l’Ariège. Déjà connu de la justice et sous le coup d’une interdiction administrative du territoire, il a été jugé devant le tribunal vendredi.

🟢 À LIRE AUSSI : « Privée de se défendre » : une médecin algérienne saisit la justice contre son hôpital en France

Il dépense plus de 10 000 euros pour échanger son passeport contre des papiers portugais

Afin de contourner son interdiction de séjour, il a eu recours à des réseaux de faussaires. Lors de son audition, il a expliqué avoir payé plus de 10 000 euros pour obtenir de faux documents d’identité portugais qui devaient lui permettre de rester en France en se faisant passer pour un citoyen européen.

Lors de l’audience, l’homme a admis avoir cherché à obtenir de faux documents portugais, un faux passeport et une fausse carte d’identité, qu’il aurait utilisés pour travailler au noir dans le bâtiment. Les juges ont révélé des incohérences dans son témoignage.

Questionné sur ses projets, il a exprimé son souhait de faire une demande au consulat algérien pour régulariser sa situation, sans pour autant savoir s’il retournerait en Algérie. Le tribunal a jugé ses réponses peu claires et a noté la répétition des infractions.

🟢 À LIRE AUSSI : Jusqu’à 7 000 € et un billet d’avion : le deal proposé aux détenus étrangers en France

Membre d’un réseau de faussaires

Accusé de production de faux documents administratifs, de travailler illégalement en France et de violation d’une interdiction de séjour sur le territoire français, le prévenu est soupçonné de faire partie d’un réseau de faussaires en France.

Les enquêteurs ont découvert que ses faux documents présentaient des signes de falsification grossiers. Ces faux papiers lui avaient néanmoins permis de louer un logement et de signer des contrats de travail, sans éveiller les soupçons dans un premier temps.

🟢 À LIRE AUSSI : 8 ans d’arnaques et de logements volés: l’incroyable escroquerie menée par une Algérienne en France