France : un Algérien lourdement condamné pour viol aggravé sur mineur

Depuis lundi dernier, la cour d’assises des Hautes-Pyrénées regarde dans le dossier d’un Algérien accusé de viol. Mais aussi, d’agression sexuelle d’une adolescente. Lui âgé de 29 ans et elle de 14 ans, à l’époque des faits, ces accusations remonte au mois de juillet 2022, à Tarbes.

Depuis, l’avocate d’Émilie, l’adolescente en question, implore de donner à cette dernière la qualité de victime que Youssef T, l’accusé, refuse de reconnaitre. En effet, selon ce dernier, la jeune fille, lui a menti à propos de son âge, et c’est elle qui a pris l’initiative de l’aborder dans un arrêt de bus, quelques mois avant cette agression présumée. D’après cet Algérien, c’est Émilie qui a, aussi, demandé de se voir plus souvent au jardin Massey et plus tard dans le squat à Bel Air, où on lui reproche d’agresser sexuellement la jeune fille.

Accusé de viol et d’agression sexuelle, un Algérien devant les assises des Hautes-Pyrénées

« elle m’a dit avoir 18 ans et demi » a fait savoir l’accusé devant les jurys. Des reproches que la victime a contestés. En effet, cette dernière assure avoir précisé son âge exact à son agresseur dès le début. De son côté, l’avocat de Youssef T regrette, face aux jurys, le fait que son client s’exprime mal en français. Et qui n’a pas demandé l’assistance d’un interprète.

Par ailleurs, pour défendre son client, ce même avocat est revenu sur des précédents dossier dont Emilie était également victime. En effet, en septembre 2021, cette adolescente accusé son copain, âgé de 15 ans, de violence sexuelle, une affaire qui a été classée sans suite. Plus tard, soit le mois de mai 2021, cette adolescente accuse également une autre personne d’une nouvelle agression survenue après avoir suivi un inconnu de la rue dans une cage d’escalier. Il s’agit d’une agression qui a été confié à son psychologue, rapporte LaDepeche.

« Ce sont mes mises en danger, ça me regarde » a violemment rebondi la jeune femme face aux assises. « J’ai bien peur que mon client ait fait la rencontre d’une mise en danger » déplore l’avocat de Youssef T. Qui s’appuie sur les déclarations d’Emilie dans ces différentes affaires.

L’Algérien écope une lourde peine de prison

Par ailleurs, l’avocat Youssef T conclut par reprocher à la victime le fait de ne pas vouloir prononcer un « Non ». Et rappelle que, dans cette affaire, le doute doit être donné à l’accusé. Malgré tous ces arguments, l’avocat général a requis une peine de 10 ans de réclusion criminelle contre cet Algérien. Avec une interdiction définitive du territoire français. Mais aussi, une inscription de l’accusé au niveau du fichier informatisé des auteurs infractions sexuelles.

De son côté, suite à quatre heures de délibéré, la cour d’assises des Hautes-Pyrénées a reconnu Youssef coupable de l’ensemble des faits. Et l’a condamné à 8 ans de prison ferme.