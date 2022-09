France : un Algérien impliqué dans une tentative d’homicide à Nantes

L’image que donnent certains ressortissants algériens établis à l’étranger, nuit gravement à la réputation de la diaspora. En effet, il ne passe pas un jour sans enregistrer un nouveau vol ou une nouvelle agression, dans laquelle est impliqué un Algérien.

Sur les réseaux sociaux, certains internautes ne croient pas à ces informations, souvent rapportées par les médians étrangers. Malheureusement, c’est ce qui se passe à l’autre côté de la méditerranée, ces personnes font preuve d’un comportement inapproprié. Et se retrouvent impliqués dans de gros dossier face à la justice.

Tentative d’homicide à Nantes : un Algérien impliqué

Cette nouvelle agression remonte à la nuit du 23 au 24 août dernier. En effet, vers 1 h 30 du matin, les pompiers de la ville de Nantes, en France, ont pris en charge un homme, âgé 60 ans, retrouvé ensanglanté, nu et présentant des blessures causées par une arme blanche. La victime a été poignardée après avoir surpris trois cambrioleurs dans sa maison qui se trouve dans le quartier du Vieux-Doulon, en train de la dévaliser.

Présentant des plaies dans le dos et au thorax, le pronostic vital de ce sexagénaire a été engagé et a reçu une ITT de trois mois. Par ailleurs, à leur arrivée sur les lieux, la police n’a trouvé aucune trace des cambrioleurs, si ce n’est un ordinateur portable et une carte crédit volés. Cette dernière a été utilisée quelques heures plus tard par ces voleurs.

Une enquête a été entamée par les services judiciaires pour tentative d’homicide. En effet, le 30 août dernier, trois ressortissants ont été interpelés. Il s’agit de deux Tunisiens, mais aussi un Algérien. Ces derniers sont passés en comparution immédiate et ont été écroués, le premier septembre dernier.

Des Algériens tombent face à la justice en France

Le 3 septembre dernier, deux autres Algériens ont été interpelés suite un autre cambriolage. En effet, ces deux malfrats âgés de 32 ans et de 21 ans. Ont volé plusieurs objets de l’une des maisons de Saine-Saint-Denis. Dont les propriétaires étaient, encore, en vacances. Et ont tenté de s’introduire à une autre avant d’être interpelés.

Face à la justice, ces deux accusés ont fait savoir qu’ils ont pris de l’alcool, mais aussi de la drogue. Et ce, avant de se lancer dans leur plan de cambriolage. Par ailleurs, le juge chargé de traiter leur dossier, a prononcé une peine de huit mois de prison, dont quatre avec sursis.