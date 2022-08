France : un Algérien impliqué dans une grosse saisie de drogue

Parmi les drogues les plus dévastatrices qui causent la mort de milliers de personnes, le fentanyl. Aux USA, cette substance est principalement fabriquée par des cartels mexicains. Il suffit d’un kilogramme seulement de pur produit pour fabriquer 500000 pilules faciles à transporter et plus puissantes que la Morphine et l’héroïne.

Selon l’observatoire français des drogues et des tendances addictives, la France fait moins de 10 décès par an, causés principalement par une overdose de Fentanyl. Contrairement à l’Amérique du Nord qui a fait, l’an dernier, un chiffre hallucinant, soit 80000 décès provoqués par des overdoses.

France : un Algérien impliqué dans une grosse saisie de fentanyl

Les services de douane française ont annoncé, le mardi 16 août dernier, la saisie de 19500 de cachets de fentanyl, et ce, sur deux ressortissants étrangers, lors d’un contrôle routier, le jeudi dernier, au niveau de Dax sis à Landes en France.

Il s’agit d’une quantité totale de 8.5 kilogrammes partagée en sept paquets thermosoudés et dissimulés dans le coffre d’une voiture, dans laquelle étaient présents les deux ressortissants, un Algérien et un Tunisien. Par conséquent, suite à cette saisie, une enquête a été lancée et les cachets ont été identifiés par un laboratoire spécialisé comme étant du fentanyl.

Trois ans de prison pour les deux ressortissants

Par ailleurs, aucune autre information n’a été dévoilée sur cette affaire, notamment à propos de la provenance et la destination de cette drogue. Il faut savoir que même une petite dose de cette substance peut provoquer une overdose mortelle pour son consommateur.

De leurs côtés, les deux ressortissants sont passés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Dax. En effet, une peine totale de trois ans de prison avec mandat de dépôt a été prononcée pour chacun des deux ressortissants. Pour rappel, la plus grosse saisie de cette drogue en France remonte à 2019, dont la quantité totale est estimée à 10 kilos de fentanyl.