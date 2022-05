France : un algérien impliqué dans l’agression d’une femme enceinte

À Montpellier, le samedi 14 mai, une jeune femme de 20 ans et enceinte depuis sept mois a subi une violente agression par deux individus dans la rame d’un tramway. Les faits sont survenus en milieu de soirée, aux environs de 22h40, près de la gare de Tonnelles.

En effet, un homme, manifestement « sous l’emprise de la drogue » aux dires de la police, a importuné trois autres jeunes adolescentes. De son côté, la future maman, voyageant seule, a décidé d’intervenir pour que cesse la scène. Par la suite, l’individu en question avance dans sa direction. Celle-ci le bouscule vigoureusement, entraînant sa chute au sol. Vexé et incontrôlable, l’homme se redresse et agresse la jeune femme en lui donnant trois coups de pied au ventre.

En parallèle, un second individu tente de lui retirer son collier. Elle se défend comme elle peut et réussit à appeler son compagnon par téléphone, qui débarque sur le quai à l’arrêt qui suit. Une rixe éclate, le compagnon plaque à terre le premier individu mais se fait frapper avec une bouteille cassée par le second. Alertés, les policiers interviennent très rapidement sur les lieux et cessent immédiatement la bagarre. Aussitôt, les deux agresseurs sont interpellés et mis en garde à vue.

Ils se présentent comme des MNA

Les deux prévenus se sont présentés face à la justice comme des MNA (mineurs non accompagnés): le premier affirme être né à Mostaganem, en Algérie, en 2005. En revanche, le second décline successivement trois identités, en expliquant qu’il est né en 2003, 2005 puis 2006 à Mostaganem ou encore Casablanca, au Maroc. « Le premier nommé s’est également exhibé dans les cellules du commissariat et a insulté les policiers », a confié Fabrice Bélargent, le procureur de la République de Montpellier, au Figaro qui a rapporté les faits.

Présentés au parquet hier, tous les deux ont fait l’objet d’une enquête judiciaire visant à les poursuivre pour » tentative de vol avec violences ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours « , » menaces de mort « , » violences n’ayant pas entraîné une ITT supérieure à 8 jours dans une zone d’attente d’un transport public « , » outrage » et » exhibition sexuelle « . Ces personnes ont été mises en détention provisoire, pour l’une dans une prison, pour l’autre dans un centre éducatif clos.

Un ressortissant algérien poignarde un chef cuisinier à Paris

Ces derniers temps, c’est pratiquement tous les jours que les médias relatent un incident dont l’auteur est un algérien résidant à l’étranger. C’est décevant de constater à quel point la violence et l’agressivité est incarnée dans l’âme de ces personnes.

Cette fois-ci, les faits se sont déroulés à l’issue de la soirée organisée au Grand Palais situé sur le Champ-de-Mars, lors du festival « Taste of Paris », qui a eu lieu de jeudi à dimanche du 12 au 15 mai 2022. Une violente dispute pour une raison inconnue a alors opposé, à la sortie, deux personnes sans doute alcoolisées, avant de devenir une rixe à laquelle une dizaine de personnes ont participé.

À leur arrivée sur les lieux, les forces de l’ordre ont découvert Thomas Chisholm, ex candidat de l’émission française Top chef, poignardé sévèrement à l’arrière de la cuisse par un de ses employés, un ressortissant algérien qui a pris la fuite.