France : un Algérien grièvement blessé par balles à Marseille

La France accueille la plus importante communauté algérienne à l’étranger. Par ailleurs, les conditions de vie de certains et la difficulté d’intégration dans la société ont fait de quelques uns sujets pour des faits de délinquance. Notamment, d’agression et de violence.

A Marseille, à proximité de la rue de Lyon dans le quartier des Crottes, un jeune homme de 19 ans a reçu plusieurs balles au niveau de ses jambes. Et ce, Suite à une altercation survenu aux alentours de 23h30 du mardi 9 aout dernier.

Un jeune algérien grièvement blessé à Marseille

Les circonstances de cette altercation restent encore indéterminées. Par ailleurs, Arrivées sur les lieux les forces de l’ordre mais aussi les services judiciaires ont lancé une enquête pour découvrir davantage sur le fait. Cette dernière a dévoilé l’identité de la victime.

Il s’agit d’un ressortissant algérien en situation irrégulière sur le territoire français. La victime de 19 ans a été directement transportée par des marins-pompiers vers l’hôpital le plus proche de la région. De leurs côtés, les éléments chargés de l’enquête n’ont trouvé qu’un seul étui percuté par un calibre de 9mm, sur la scène du crime.

Par ailleurs, les premiers éléments découverts ont dirigé l’enquête vers une affaire de trafic de cigarette. Qui, est une pratique très courante dans cette région de Marseille.

Un Algérien tué dans une fusillade à Lyon

Cet incident n’est pas le seul à survenir en France. En effet, le mois de mai dernier, un jeune Algérien de 23 ans a été tué par une fusillade à Lyon. Cette dernière a eu lieu à 6h du matin près du métro Jean Jaurès. Qui, se trouve dans le 6e arrondissement de Lyon.

Les éléments de l’enquête ont dévoilé que la victime a été présente dans une voiture. Et ce, en compagnie de trois autres personnes au moment de la fusillade. Les suspects qui ont pris la fuite, ont fini par être interpelés par les éléments de police.