France : un Algérien écroué pour meurtre, une phrase en kabyle “mal traduite” sème le doute

Azdine D., 48 ans et de nationalité algérienne, est soupçonné du meurtre de Mina, 71 ans, le 18 août dernier en France. Après trois mois de son incarcération, il écrit à la juge d’instruction pour réclamer l’audition d’autres suspects, continuant de clamer son innocence.

Une seule journée aura suffi aux enquêteurs pour identifier le suspect dans le décès tragique de Mina, 71 ans. Le 23 août à Bobigny, un SDF de 48 ans a été mis en examen et écroué pour « homicide volontaire ». Il est soupçonné d’être l’auteur des coups mortels portés à la septuagénaire le 18 août 2025 à Bagnolet.

L’alerte a été donnée par les enfants de la victime, inquiets de son silence prolongé. Pénétrant le domicile de Mina, les secours ont été confrontés à une scène macabre : la septuagénaire gisait dans une mare de sang, le visage dissimulé par un gilet et présentant une blessure visible à l’arrière du crâne.

Une septuagénaire tuée à coup de marteau à Bagnolet

À côté du cadavre, l’équipe d’investigation a rapidement relevé un marteau ensanglanté, considéré comme l’arme du crime. Des traces de pas, maculées par le sang de la victime, ont également été relevées, indiquant le cheminement du meurtrier.

Bien qu’aucune effraction n’ait été constatée, suggérant que la victime ait pu ouvrir à son agresseur, l’enquête a mis en lumière une habitude importante : la retraitée hébergeait régulièrement plusieurs hommes sans papiers dans son appartement. Ce détail est devenu un axe majeur des investigations.

Après avoir écarté un premier homme interpellé, les enquêteurs se sont concentrés sur Azdine D., un autre habitué du logement de Mina. Les soupçons se sont rapidement confirmés.

En effet, l’homme a été filmé par la vidéosurveillance sortant de l’immeuble le 18 août à 20 h 10, heure de la mort de la victime et son téléphone bornait sur les lieux depuis la veille. Interpellé le 22 août au Blanc-Mesnil, les policiers ont trouvé la chaussure correspondant à l’empreinte relevée sur la scène de crime. Surtout, la semelle présentait des taches de sang de la victime.

Un vol s’ajoute au dossier : Azdine D. a utilisé la carte bancaire de Mina le lendemain. Malgré ses dénégations répétées en garde à vue, il a été mis en examen puis écroué.

L’étonnant courrier envoyé par le suspect

Trois mois après son incarcération, Azdine D. a envoyé un courrier, depuis sa cellule, à la juge d’instruction pour clamer son innocence. En effet, dans cette lettre, le quadragénaire revient sur sa garde à vue et désigne de nouveaux suspects, affirmant que deux hommes étaient présents dans l’appartement au moment des faits.

Son avocat, Mikael Benillouche, justifie la première version, où Azdine avait été seul, par l’état d’être impressionné par l’uniforme ». Il demande une nouvelle audition de son client afin qu’il puisse s’expliquer sur la présence de ces individus. L’avocat d’Azdine D. met en cause la garde à vue, pointant une possible erreur de traduction ou une déformation des propos de son client.

Selon l’avocat, une déclaration en kabyle d’Azdine D. — qui s’exprime difficilement — aurait été mal interprétée par la traductrice, transformant un simple « Que Dieu puisse veiller sur son âme » en un « Je demande pardon à Dieu », assimilé à un aveu.

Le cousin du suspect, Yanes, martèle l’innocence d’Azdine D., inconnu de la justice. Il soutient que les deux personnes citées dans le courrier du suspect sont les véritables coupables qui cherchent à le compromettre. L’issue de l’affaire repose désormais sur l’analyse de l’ADN retrouvé sur le marteau, l’arme du crime, dont les résultats sont attendus pour dénouer l’enquête.

