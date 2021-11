France : un Algérien criblé de balles à Marseille

Les algériens qui changent de pays et rêvent d’une vie meilleure et de construire un bel avenir à l’étranger sont souvent séduits par les avantages présentés qu’ils oublient les risques. Cet oubli n’empêche malheureusement pas le triste sort de certains de nos ressortissants algériens, cela a été le cas de Said.

Said est un trentenaire algérien qui habite à Marseille. L’originaire de la wilaya de Khenchela ne s’attendait pas à être au cœur d’une tragédie, c’est pourtant ce qui lui arrivé la soirée du 31 octobre.

En effet, la ville de Lyon à Marseille a vécu un drame vers 19h30, Said a reçu plusieurs balles de 9mm. La gravité des tirs ne pouvaient même pas permettre d’essayer de le réanimer le jeune algérien en arrêt cardio-respiratoire. Un constat douloureux que l’équipe médicale des marins-pompiers a fait. Une enquête a été ouverte, pour l’instant rien n’est connu de la raison ni de la personne qui a tué Said, cette dernière a été repérée fuir la scène du crime en scooter.

Marseille : la ville des règlements de compte

La ville de Marseille connait de plus en plus de scènes de ce genre notamment pour des règlements de compte souvent à cause d’une vente de stupéfiants qui tourne mal ou un conflit entre deux bandes. Ainsi, la criminalité à Marseille ne fait que s’accroître engendrant la mort de plusieurs jeunes voire des mineurs.

Ce phénomène se répand également dans d’autres villes françaises. Cela nous rappelle le meurtre d’un jeune de 19ans, Ghani Tahmi. Le défunt franco-algérien a été tué de deux balles à Saint-Denis.