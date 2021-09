Ce lundi, un ressortissant algérien résidant en France, accusé d’avoir « crevé des pneus de 40 véhicules », a été condamné par le tribunal de La Rochelle, a-t-on appris du site Actu.fr.

Selon la même source, l’affaire remonte à la soirée du 22 mars dernier, où un jeune Algérien, dénommé Abderrahmane et âgé de 28 ans, a procédé à la crevaison de plus de 60 pneus de 40 véhicules stationnés dans son propre quartier, et ce, dans l’espace de deux heures.

À cet effet, un témoin l’a aperçu, au moment des faits, en train de crever les pneus et a immédiatement prévenu les services sécuritaires, qui n’ont pas tardé à intervenir.

La même source précise que parmi toutes les victimes du mis en cause, uniquement trois personnes se sont constituées partie civile.

Deux mois de prison avec sursis à l’encontre du mis en cause

Le vingtenaire habitant le quartier Mireuil dans la commune de La Rochelle, lui a été reproché d’avoir crevé 62 pneus de 40 voitures.

Ce lundi 20 septembre 2021, à la barre du tribunal de La Rochelle, le mis en cause et pour justifier son acte commis lors de la soirée du 22 mars 2020, a dit avoir pris de l’alcool et de l’ecstasy, en ajoutant que » le confinement l’a rendu dingue « .

À cet effet, le coupable a été condamné à deux mois de prison avec sursis, après que le ministère public a requis à son encontre trois mois de prison avec sursis. En outre, Abderrahmane doit également dédommager les trois victimes de la partie civile, ajoute la même source.