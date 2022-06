France : un Algérien condamné pour un vol à Nantes

Plusieurs articles publiés dans des médias français affirment que certains algériens résidant en France sont impliqués dans des cas de crimes et de vols. Cela, encore une fois, impacte négativement l’image des Algériens vivants de l’autre côté de la Méditerranée.

Le 31 mai dernier, vers deux heures du matin, un Algérien a été filmé en train de dépouiller plusieurs voitures stationnées après les avoir fracturées. Les vidéos ont été filmées par les caméras installées à l’intérieur de ces voitures, dont une Tesla qui contient déjà cette option. Le voleur a été repéré dans la foule avec un ordinateur portable.

Ce jeune algérien habite en compagnie d’une Française avec laquelle il a un fils de 18 mois dans un logement de la Croix Rouge, ce qui rend son expulsion impossible même si son titre de séjour n’a pas été renouvelé.

La police a révélé 3 autres vols commis par ce même algérien, dont un qui a été filmé le 16 mai passé par la caméra intérieure d’une voiture dans un parking de l’île Gloriette à Nantes. De plus, on reproche à cet Algérien le non-respect d’une assignation à résidence prononcée pour des faits antérieurs en plus de conduire sans permis.

L’algérien est condamné à 9 mois de prison

L’accusé a reconnu ses vols et a confirmé qu’il vend les objets volés afin d’obtenir l’argent nécessaire pour acheter du cannabis.

Le procureur a voulu condamner le prévenu à 18 mois de prison, mais, le laxisme judiciaire de Nantes a décidé de le condamner à neuf mois avec sursis probatoire, en plus de 105 heures de travaux d’intérêt général, ainsi que l’indemnisation des victimes.