France : un Algérien condamné pour violences sur mineur à Caen

De nombreux couples font face à des problèmes qui finissent par briser cette union. En France, le nombre des divorces prononcés chaque année, s’élève à 130 000 divorces. Cependant, dans certain cas, ce divorce n’est toujours pas accepté par les deux parties.

Dans ce même sillage, le mardi 25 octobre dernier, s’est présenté, devant le tribunal, Ali, un Algérien de 55 ans, non pas pour divorcer, mais plutôt pour être condamné pour violences et implication dans un trafic de mariage blanc à Caen en France, rapporte actu.fr.

La violence fait tomber un autre Algérien face à la justice à Caen

Ali formait son couple avec Stéphanie, une Française âgée de 60 ans, pour plus de six ans. En fin d’année 2021, la vie de ce couple n’est pas restée en rose et décident de se séparés. Le mois de février 2022, Ali serait entré de force au niveau de la maison, sise à Blainville-sur-Orne, et s’est violemment pris au fils de cette sexagénaire.

Une plainte a été déposée, contre Ali, pour violence sur un mineur. Lors de son procès, Stéphanie accusé son ex-conjoint d’avoir formulé des menaces de mort contre elle et son fils. Chose qu’a totalement nié cet Algérien, qui s’est défendu en dévoilant un enregistrement audio lors de sa visite à la maison de Stéphanie.

Par ailleurs, le nom de l’Algérien Ali est apparu dans un autre dossier. Notamment concernant celui du trafic de mariage blanc. Au terme de son procès, tenu le mardi 25 octobre dernier. Ce dernier écope une peine totale de cinq mois de prison avec sursis. Avec l’obligation de verser 800 euros pour les préjudices moraux et 600 euros pour les frais de dossier.

Un Algérien tue son épouse à Montpellier

Dans une autre ville de France, plus précisément à Montpellier, un Autre Algérien a été condamné il y a quelques jours, pour avoir tué son épouse après 54 ans de mariage. Tous les deux originaire d’Algérie, mais résidant en France, l’accusé soupçonne la défunte de l’avoir trompé dans sa maison.

Possédant un caractère bien trompé, la victime n’a pas accepté les accusations de son mari et a fini par demander le divorce. Chose que l’Algérien, âgé de 79 ans, n’a pas accepté. En effet, ce dernier a massacré sa femme avec une quarantaine de coups de pelle. Le 14 octobre dernier, cet Algérien a été condamné pour 20 ans de réclusion criminelle.