France : un Algérien condamné pour trafic de tortues à Marseille

Au moment où des centaines d’Algériens sont bloqués en Algérie et en France, un ressortissant Algérien, en partance d’Alger, a été condamné le week-end dernier à 3 mois de prison avec sursis, et à payer une forte amende, après avoir été chopé par les douaniers Français à Marseille, à bord de son véhicule, alors qu’il transportait illégalement des tortues rares.

Le ressortissant Algérien est arrivé au port de la cité Phocéenne à bord du navire Al Djazair II, en février dernier. Après avoir descendu du Bateau, il a pris le volant de sa 807 pour aller en ville. Au contrôle douanier, il a affirmé qu’il n’avait rien à déclarer. Il a cru pouvoir passer en douce, mais c’était sans compter sur la vigilance des douaniers Français.

Des tortues, des chardonnerets et un perroquet

En effet, quand le ressortissant Algérien, âgé de 46 ans et répondant aux initiales L.B, dit aux douaniers qu’il n’avait rien à déclarer, les fonctionnaires ne le croient pas sur parole. Il ne fallait pas plus d’un coup d’œil à l’intérieur de la voiture, pour que les douaniers découvrent, dans un premier temps, plusieurs chardonnerets enfermés dans deux cages à oiseaux. Le véhicule du ressortissant Algérien va alors subir une fouille plus approfondie.

Repérant un mouvement incongru sur le tapis de sol passager du véhicule du ressortissant Algérien, les douaniers ont trouvé ce qu’ils cherchaient. Plusieurs tortues grecques, une espèce rare, qui étaient destinées à la vente clandestine à la cité phocéenne, ont été retrouvés dans des boites à chaussures à l’intérieur du véhicule. Un perroquet du Gabon a été également saisi. La valeur marchande des tortues saisies, du perroquet gris et des chardonnerets a été estimée par les douanes à 2 575 €, comme cela est rapporté par le journal Français La Provence.

Le ressortissant Algérien, qui a pu voyager, d’Alger à Marseille, au cours d’une période ou des familles entières se retrouvent bloquées en France comme en Algérie, a été présenté le week-end dernier devant le juge. Le mis en cause a alors déclaré qu’il ignorait la législation en la matière. Il a cependant été condamné à trois mois de prison avec sursis et à payer une forte amende.

Les tortues grecques, tout comme les chardonnerets qui sont appréciés dans l’hexagone en raison de la pureté de leur chant, sont des espèces menacées de disparition. Afin de ne pas encourager ce braconnage, il ne faut surtout pas en acheter. Les tortues grecques ont disparu de nombreuses vallées au Maroc, en Tunisie et en Algérie.