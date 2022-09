France : un Algérien condamné pour financement de terrorisme

Le terrorisme est un sujet pris au sérieux par les autorités. Participer à son expansion et s’impliquer de près ou de loin est puni par loi. L’implication peut se faire de plusieurs façon différentes, et le financement en est une.

C’est dans ce contexte que deux individus dont un franco-algérien ont été reconnus coupables, ce vendredi 16 septembre 2022 à Paris, d’«association de malfaiteurs» et de «financement du terrorisme».

Les deux individus transféraient des fonds en crypto monnaies (monnaies électroniques/virtuelles), depuis la France vers la Syrie. Le premier est un franco-algérien âgé de 26 ans qui se nomme Sami Allem. Le second est un franco-marocain âgé de 23 ans qui s’appelle Abderrahman Cheikh.

Les vidéos qu’ils ont partagées sur internet, ne plaident pas en leur faveur

En plus du financement par le biais de crypto-monnaies clairement démontré, les deux individus diffusaient plusieurs vidéos liées au terrorisme sur les réseaux sociaux. En effet selon « Le Figaro », Sami et Abderrahman partageaient des vidéos « liées à la «propagande djihadiste». Les deux jeunes hommes reconnaissent les faits. Ils affirment donc y avoir adhéré au moment des faits.

Ces évènements ne jouent pas en leur faveur, surtout que leur implication dans les transferts de fonds a été prouvée. Les deux hommes ont acheté et transféré des fonds, mais ils ont aussi ouvert des compte en ligne pour 3 personnes membres du HTS : Mesut Sekerci (dit Abou Moussa), Walid Fekkar et Saïd Oubelkhir. Les deux premiers se sont d’ailleurs déplacés en Syries depuis 2013, et sont condamné à 10 ans de prison depuis 2016, en plus du mandat d’arrêt lancé contre eux pour association de malfaiteurs terroriste.

Sami et Abderrahman, condamnés par les autorités

Avec de tels faits, Sami et Abderrahman ne pouvaient pas passer entre les mailles du filet. Sami Allem a acheté « 124 coupons pour un montant de 15.000 euros » alors qu’Abderrahman Cheikh a envoyé personnellement 200 euros en Syrie. D’après les informations relayées par le même média français, 280.000 euros sont passés via le trio entre 2018 et 2020.

Les deux individus ont donc été condamnés a la prison ferme : deux et trois ans. Effectivement, Sami Allem écope de quatre ans d’emprisonnement dont un avec sursis, alors qu’Abderrahman Cheikh est condamné à quatre ans de prison dont deux avec sursis.

L’Algérien est déjà en détention provisoire depuis deux ans à Paris et retourne donc ce vendredi en prison. Abderrahman était quant à lui sous contrôle judiciaire. Il devra effectuer les deux ans qui ont été retenus contre lui en détention à domicile sous surveillance électronique.