France : un algérien bat « les records de condamnations »

Les violences faites aux femmes est un phénomène qui ne cesse de s’accroître dans toutes les sociétés. Des violences qui commencent avec le harcèlement et qui malheureusement finissent de plus en plus souvent par un féminicide. Ce n’est heureusement pas le scénario des actes de Mourad Chaoui, qui demeurent abjects.

Mourad Chaoui, un homme algérien âgé de 36 ans résidant en France. Mourad n’est pas accusé de harceler ou violenter une femme seulement, mais deux : son épouse actuelle avec qui il attend un enfant et son ancienne partenaire avec qui il a un petit garçon de 5 ans. Il a été convoqué et présenté au tribunal correctionnel de Niort ce lundi 18 octobre.

Jugé en comparution immédiate, l’ensemble des accusations faites contre lui par les deux femmes ont été niées. En vain, puisque les dires notamment de son ex-partenaire a convaincu le tribunal. Cette dernière a été violentée agressivement durant son union avec l’accusé et traquée, pourchassée et harcelée après leur séparation malgré son déménagement pour tenter de se sentir en sécurité. Sa femme actuelle explique comment il l’a violente avec une matraque ou un pistolet à impulsions électriques.

Ce n’est pas sa première fois

Multirécidiviste et déjà été condamné pour des faits similaires huit fois auparavant, il est condamné pour la neuvième fois à un an de prison ferme.

Partout dans le monde, la violence contre les femmes fait froid dans le dos. Ce phénomène se reproduit dans les pires des formes qui finissent souvent en féminicide et c’est souvent un proche de la victime qui met fin à sa vie. En Algérie, 44 féminicides sont enregistrés depuis janvier 2021, dont l’auteur est le père, le frère voire même le mari.

A noter que ces criminels sont souvent des multirécidivistes ou des personnes ayant déjà eu un comportement violent, est-ce l’impunité qui se cache derrière la hausse de ce phénomène?