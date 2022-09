France: un Algérien cambrioleur sous OQTF, suspecté et arrêté pour viol

Dans une rue paisible du Maisons-Alfort au Val-De Marne, se trouve la maison d’une jeune Française, âgée de 19 ans, qui a été violée, fin août dernier, dans sans appartement situé au rez-de-chaussée. En effet, cette dernière, a été surprise par deux cambrioleurs se trouvant au chevet de son lit.

Les faits remontent au 27 août dernier. Vers 8 h 30, la jeune femme a été réveillée par deux cambrioleurs qui étaient en train de dévaliser l’appartement. Alors que le premier avait pris la fuite, le second n’était pas du même avis que ce complice.

Sous la menace d’une arme blanche, il agresse sa victime à plusieurs reprises

Sous la menace d’un couteau, la jeune femme de 19 ans aurait été violée à plusieurs reprises par l’un des deux cambrioleurs. Notamment, dans le salon et la salle de bain. Avant de prendre sa fuite, cet individu la menace de se venger, au cas où elle préviendrait les éléments de police.

De son côté, traumatisée, la jeune femme a été rapidement prise en charge par les sapeurs-pompiers. Et ce, afin d’effectuer quelques prélèvements et analyses pour identifier son agresseur. Qu’elle décrivait, comme un homme de nord-africain, qui mesure environ 1,75 m et est âgé de d’une vingtaine d’année.

Selon la même description, l’homme en question portait un Bob et des lunettes de soleil. « Il présentait une blessure sur son poignet gauche », rapporte Le Figaro. Un détail qui a fait bouleverser le déroulement de l’enquête, lancée pour « viol sous la menace d’une arme », indique la même source.

Le suspect, un sans papiers algérien, connu par la police en France

Avant de prendre la fuite, les deux cambrioleurs ont pris avec eux quelques affaires de la jeune Française. Notamment, un sac à main, un ordinateur portable, un téléphone et une machine à café appartenant à la même victime.

Par ailleurs, les services chargés de l’enquête ont mis la main sur un premier suspect. Il s’agirait d’un ressortissant algérien faisant objet d’une obligation de quitter le territoire français. Selon CNEWS qui rapporte l’information, l’homme, âgés de 27 ans, a été interpelé, le mercredi 7 septembre dernier.

Ce dernier est connu, par les éléments de la police en France, pour plusieurs cas de vol. Notamment, quatre avec effraction enregistrés en 2021 et 2022. Le dernier de cette liste est survenu le 29 août dernier, deux jours après le viol de la jeune Française.