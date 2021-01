France : Un Algérien blessé par balle tente de cambrioler une maison

Il s’agit d’un ressortissant Algérien de 24 ans qui, malgré une blessure par balle au niveau de son foie, avait quand même tenté de cambrioler une maison dans la région Lyonnaise. Il a cependant été arrêté par la police Française, et présenté devant la justice.

En effet, le jeune Algérien qui se trouve être en situation irrégulière sur le sol français, a écopé de quatre mois de prison ferme, après avoir été jugé en comparution immédiate suite à un cambriolage raté, dont il est l’accusé principal.

Un cambriolage raté

Selon le journal Français Le Progrès, les faits remontent à la journée du jeudi 7 janvier, quand le jeune accusé avait tenté, en plein après-midi, d’escalader un immeuble situé à Lyon 5e. Le jeune Algérien en situation illégale était « assisté » par un complice mineur, avec qui il va forcer une porte, et briser une porte-fenêtre de l’immeuble en question.

La police a été prévenue grâce à une femme du voisinage, cette dernière a été le témoin des événements qui se sont déroulés en plein jour. Les deux cambrioleurs ont été interpellés par la police Française en flagrant délit. L’accusé principal va s’exprimer à la barre, pendant que son complice mineur est poursuivi devant le juge des enfants.

À la barre, l’accusé déclare que c’est son comparse qui « a dit qu’il connaissait cet endroit, que je pourrai y dormir. Je ne suis pas un voleur« . Mais les fouilles réalisées par la police affirme le contraire. Des objets cassés ainsi qu’un sac rempli de matériel informatique ont été trouvés, ce qui constitue des preuves solides contre le jeune Algérien.

Ce dernier avait en outre déclaré être le propriétaire d’une montre qui, en fait, appartenait aux victimes du cambriolage, avant qu’il tente de se rattraper en précisant que sa déclaration a été faite dans la confusion, et qu’il a ramassé la précieuse montre après avoir été « plaqué au sol », et parce qu’il « avais perdu son briquet et son portable ».

Auteur d’un cambriolage avec une balle dans le foie

L’accusé est entré dans la salle d’audience en boitant. Une douleur insupportable au niveau de son foie l’avait contraint à s’asseoir. Selon ses déclarations, le jeune Algérien est en France depuis 15 mois, et il avait fini par trouvé un travail dans un magasin de la région parisienne, et ça serait là où il avait reçu une balle perdue qui s’est logée dans son foie.

L’avocate du jeune cambrioleur avait affirmé que ce dernier devait être opéré « pendant les tout prochains jours », ce qui ne n’avait pas empêché le juge de prononcer quatre mois de prison, avec maintien en détention, et ce malgré que le casier judiciaire du jeune accusé était propre jusqu’à cette affaire.