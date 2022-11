France : un Algérien arrêté pour possession de drogues à Perpignan

En France, de plus en plus de ressortissants algériens tombent face à la justice. Impliqués dans des affaires douteuses, dont la majorité est liée à des affaires de drogues, de vols et d’agression, ces individus sont en grande partie en situation irrégulière sur le sol français.

Dans ce même sillage, suite à un incendie déclenché au niveau de la rue du Puyvalador à Perpignan, les pompiers ont fait une étonnante découverte dans un box. En effet, intervenus pour maitriser le feu qui aurait été causé par des feux d’artifices lancés dans un mariage organisé dans la même région. Ces pompiers ont assisté à l’explosion d’une bouteille de gaz dans un box.

Un Algérien arrêté pour possession de drogues et d’objets volés à Perpignan

Les faits remontent à l’après-midi du samedi dernier. En effet, pour sécuriser les lieux, ces pompiers ont décidé de faire fouiller le box et d’en sortir le contenu. À leur grande surprise, ils y découvrent des dizaines de vélos, deux kilos de résine de cannabis, 300 grammes de cocaïne. Mais aussi, des centaines de cartouches pour carabine 22 Long Rifle, rapporte actu.fr.

Par ailleurs, une enquête a été lancée et les policiers ont décidé de fermer le box. Quelques minutes après, ces derniers ont fini par arrêter un individu qui tente d’ouvrir le box avec ces clés. Il s’agit d’un Algérien, âgé de 24 ans, en situation irrégulière en France.

Pendant sa garde à vue, ce prévenu a déclaré avoir acheté les vélos en question au marché aux puces, dont l’origine reste douteux. En ce qui concerne les autres éléments découverts par les pompiers. L’Algérien a fait savoir qu’il avait trouvé le sac en question et l’a conservé sans savoir quoi en faire.

Face à ces arguments qui restent peu convaincants. Le mis en cause devrait passer, en comparution immédiate, ce mercredi 9 novembre 2022. Et jugé par le tribunal de Perpignan.