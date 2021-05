France : un algérien arrêté pour avoir insulté des juifs à Strasbourg

Cela s’est déroulé dans la matinée du mercredi 26 mai, vers 9 h du matin. Un Algérien qui passait devant une synagogue à Strasbourg a insulté des juifs et les a menacés de mort. L’homme aurait insulté des passants en criant : «Enc*lés de juifs, bande de bâtards, on va tous vous crever », des propos graves et jugés « antisémites » par les autorités.

Selon le journal Les Dernières Nouvelles d’Alsace, les CRS qui assurent la sécurité de la synagogue ont arrêté l’homme qui a ensuite été conduit au commissariat. L’Algérien a été placé en garde à vue et l’enquête a été lancée. L’homme de 35 ans serait sans papiers et présent en situation irrégulière sur le territoire français, il a d’ailleurs déjà fait l’objet « d’obligation de quitter le territoire » auparavant.

L’Algérien a été soumis à une expertise psychiatrique pour avoir eu un discours incohérent et « fantaisiste » durant son interrogatoire, expertise qui n’a rien donné. L’accusé a donc été placé en centre de détention administrative, ce jeudi 27 mai, en attendant de se faire entendre par un officier de police judiciaire lors de sa convocation le 22 septembre prochain. La convocation pourrait ne pas avoir lieu si la préfecture décide d’expulser l’algérien avant cette date.

Livreur algérien expulsé à Strasbourg

Cela rappelle l’affaire du livreur algérien qui a eu lieu au mois de janvier dans la ville de Strasbourg. Un jeune algérien sans papiers qui travaillait pour l’entreprise de livraison Deliveroo aurait refusé de livrer le repas à des clients « juifs ».

Le jeune livreur qui affirmait ne pas vouloir livrer à des juifs, a été jugé et a écopé de quatre mois de prison ferme et une expulsion hors du territoire français vers l’Algérie.

L’affaire « antisémites » ayant fait beaucoup de bruit, est remontée jusqu’aux hauts responsables et a fait réagir le ministre de l’Intérieur qui avait annoncé lui-même l’expulsion du jeune livreur algérien. Le ministre de l’Intérieur français avait d’ailleurs ajouté dans son tweet « la haine antisémite n’a pas sa place en France ».