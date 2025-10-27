France : un Algérien arrêté en possession de 800 000 euros en espèces

Les douanes françaises ont mis la main sur près de 800 000 euros en espèces à Biarritz lors d’un contrôle routier le weekend dernier. Cette importante saisie a apparemment attiré les voleurs, puisque l’endroit de stockage a été visé par un cambriolage manqué dès le lendemain, comme l’a annoncé le parquet dimanche.

Durant la nuit du 18 au 19 octobre, la brigade des douanes de Cambo-les-Bains en Pyrénées-Atlantiques a intercepté un véhicule se dirigeant vers l’Espagne, à bord duquel se trouvait un homme de 39 ans, Franco-Algérien et résident en région parisienne.

Près de 800 000 euros (799 870 euros) en petites coupures, conditionnés en quatre paquets, ont été saisis.

Les 800 000 euros saisis visés par une tentative de vol

Au lendemain de la saisie de près de 800 000 euros en espèces, la brigade des douanes de Cambo-les-Bains a été visée par une tentative de cambriolage dans la nuit du 19 au 20 octobre. Cette information, révélée par le parquet de Bordeaux dimanche 26 octobre, suggère que la somme confisquée a attisé les convoitises.

« L’auteur prenait la fuite sans y parvenir« , écrit Renaud Gaudeul, procureur de la République à Bordeaux, dans un communiqué.

Une information judiciaire a été lancée mardi auprès de la JIRS de Bordeaux, ciblant notamment le blanchiment (douanier) de trafic de stupéfiants, l’association de malfaiteurs, le transfert non déclaré de fonds (au moins 10 000 euros), ainsi que la tentative de vol en bande organisée.

Le chauffeur du véhicule placé en détention

Par ailleurs, le chauffeur du véhicule, qui a exercé son droit au silence durant sa garde à vue selon le parquet, a été mis en examen par un juge d’instruction et placé en détention provisoire.

Conformément au procureur, les enquêtes menées conjointement par l’Office national antifraude (Onaf) et l’antenne de Bayonne de l’Office antistupéfiants (Ofast), viseront à identifier les complices et les commanditaires du chauffeur, à déterminer les auteurs de la tentative de cambriolage et à établir la destination finale des fonds de la saisie. Elles auront également pour but de vérifier l’existence d’éventuels voyages précédents.

La France observe une nette augmentation du nombre et des saisies d’argent liées aux trafics, selon les douanes. Cette hausse est attribuée à une nouvelle stratégie de lutte antiblanchiment qui privilégie le suivi et la saisie de l’argent. Concrètement, entre janvier et fin juillet 2025, les douanes françaises ont confisqué près de 48 millions d’euros pour blanchiment et non déclaration de fonds, soit une hausse de près de 48 % par rapport à la même période en 2024.

