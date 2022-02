France : un Algérien arrêté 2 fois en 2 jours pour tentative de vol

Même si les Algériens sont connus pour leurs actes humains et héroïques en France, certains n’hésitent pas à commettre des délits et enfreindre les règles. C’est le cas d’un jeune immigré âgé de 19 ans ayant été arrêté deux fois en deux jours pour de tentative de vol et de cambriolage à Montluçon (Allier).

Les faits remontent au vendredi 18 et samedi 19 février, quand les policiers de Montluçon ont arrêté deux fois de suite le même individu pour la même infraction.

L’accusé avait d’abord tenté de cambrioler la maison d’une vieille dame , en convalescence, se situant dans le quartier des Marais. En effet, la fille de la victime a entendu du bruit en ouvrant la maison de sa mère, elle a aussitôt alerté les services de sécurité qui ont envoyé une patrouille.

Une fois arrivés, les agents de la police ont eu affaire à un jeune homme qui était entré par effraction à travers une fenêtre se trouvant à l’arrière de la maison. Selon lamontagne.fr, le cambrioleur est un Algérien âgé de 19 ans, ce dernier a donc été emmené au commissariat où il a été placé en garde à vue. Il a été libéré le même jour à 19 h 00, avec une convocation au tribunal correctionnel de Montluçon dans les jours suivants.

Deux vols en l’espace de 24 heures !

Durant la matinée du lendemain, l’accusé est au commissariat, cette fois amené par un habitant du même voisinage. En effet, ce dernier était tombé sur le jeune homme en possession d’une sacoche lui appartenant qui avait disparu de son véhicule. La sacoche en question contenait des bijoux qui ont été dérobées lors d’un cambriolage précédent commis par l’adolescent algérien.

Après avoir été placé en garde à vue, l’accusé a été présenté aujourd’hui devant le procureur de la république. Il sera jugé en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Montluçon, pour les actes qu’il a commis.

Algériens en France : tout faire pour survivre

Les jeunes algériens résidant en France sont parfois confrontés à de rudes épreuves les impliquant dans des affaires de délinquance. Bien que rien ne justifie les vols et les agressions, le phénomène de la criminalité qui s’accroît de plus en plus parmi ces migrants est dû à la pauvreté dont ils souffrent.

En effet, comme le démontre les statistiques, le taux de chômage dans les communautés étrangères est doublement plus élevé que le taux global et plus de 25 % d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Selon la même étude, cela a un rapport croissant avec le taux de criminalité parmi les étrangers, dont les Algériens, en France.

Cependant, quelques crimes restent sans explications, à l’exemple du quadragénaire ayant semé le chaos à Toulouse lors d’une course-poursuite hollywoodienne avec la police au bord d’un véhicule volé. Tandis qu’un autre a été incarcéré pour attentat contre une patrouille de militaires français en 2017.

Ces faits, s’ajoutant à plusieurs autres cas similaires, ne font que ternir l’image des bons citoyens franco-algériens qui sont souvent sous le viseur à cause des préjugés raciaux. En effet, les origines de certains Français issus de l’immigration, dont les Algériens, ne jouent parfois pas en leur faveur dans certains aspects de la vie, comme le démontre une étude lancée par l’Université Gustave Eiffel (Marne-la-Vallée).