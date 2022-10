France : un Algérien agressé à l’arme blanche à Toulouse

En France, le sentiment d’insécurité ne cesse d’augmenter chez les citoyens, mais aussi du côté des touristes et des étrangers. Dans un dernier classement mondial sur la sécurité des pays, établit par Numbeo, la France fait pâle figure devant les autres pays européen.

En effet, une seule ville a réussi à figurer dans le top 200 des villes les plus sécurisées au monde. Il est question de Strasbourg, classée en 166e position dans ce classement de Numbeo. Par ailleurs, Toulouse a, quant à elle, été classée en 282e marche.

Dans ce même sillage, la semaine dernière, la ville de Toulouse en France a enregistré deux agressions à l’arme blanche en seulement 24 heures. La dernière a eu lieu, le mercredi 26 octobre dernier en fin d’après midi. Notamment, au niveau du square Charles de Gaulle, à quelques pas de la place du Capitole.

Un Algérien agressé à l’arme blanche à Toulouse

En effet, les éléments du service départemental d’incendie et de secours sont intervenus, peu après 18 h 30. Et ce, pour prendre en charge un homme blessé par arme blanche. Il s’agit d’un Algérien âgé de 25 ans. Ce dernier a été transféré par la suite à l’hôpital Purpan.

Cette agression a également fait une autre victime, une jeune femme de 23 ans légèrement blessée lors de cette rixe en plein centre de Toulouse, rapporte France Bleu. Ces deux personnes ont été présentées devant les enquêteurs pour écouter leurs versions des faits dans ce dossier.

L’autre agression a eu lieu le mardi 25 octobre dernier. En effet, lors de cette dernière, une autre victime a reçu des coups de couteau de 20 centimètres. Et a été transféré vers l’hôpital le plus proche dans l’urgence et son pronostic vital a été engagé. Une enquête a été lancée pour les deux incidents et les mobiles de ces deux agressions restent encore indéterminés.