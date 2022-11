France: un Algérien accusé d’avoir agressé et volé une femme de 90 ans

Une nouvelle fois, un ressortissant algérien trouve sa place sur le banc des accusés en France. Il s’agit, cette fois-ci, d’une affaire d’agression et de vol d’une femme âgée de 90 ans à Bois-Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Malgré la présence de preuve contre lui, l’Algérien en question nie toujours les accusations.

Cette affaire remonte au mois de juillet dernier. En effet, ce jour-là, cette victime a décidé de se rendre au marché pour faire ses courses, avec son déambulateur. Au retour, à sa grande surprise, un inconnu lui propose de l’aide, à l’entrée de son immeuble.

Cependant, l’aide de cet inconnu n’a pas duré trop longtemps. Une fois dans le hall, ce dernier donne un coup de pied à la vielle dame au niveau de sa hanche. L’agresseur profite, alors de la chute de sa victime pour lui dérober deux bracelets en or. Et ce, avant de prendre la fuite.

Par ailleurs, la femme âgée de 90 ans a été conduite vers hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Et une incapacité totale de travail (ITT) de six lui a été accordé par les médecins. Traumatisée et sous le choc, la victime n’a pas réussi à identifier son agresseur.

Agression d’une nonagénaire à Bois-Colombes : encore un Algérien sur le banc des accusés en France

Grâce à l’enquête lancée par la police, cette dernière a pu récupérer quelques images de vidéosurveillance. Ces séquences ont révélé que la nonagénaire a été suivie par son agresseur avant de se rendre dans son immeuble. En effet, cet individu a suivi tout le déplacement de cette femme par son véhicule Renault Scénic, rapporte Le Parisien.

Suite à ses éléments, les enquêteurs ont réussi à arrêter le suspect, Kamel. Ce dernier est un père de famille algérien, âgé de 38 ans, déjà connu par les services judiciaires pour des violences conjugales. Selon la même source, ce dernier porte les mêmes bracelets que l’agresseur de la nonagénaire et son téléphone a été repéré non loin de la région de résidence de la victime.

Par ailleurs, Kamel est passé devant la cour d’appel de Versailles, le 22 novembre dernier. Lors de cette dernière, ce suspect a nié toutes ces accusations. Et prétend avoir prêté, le jour de ces faits, son véhicule à son voisin résidant en Belgique. Pour son avocat, ce ressortissant algérien est injustement incarcéré depuis cinq mois.