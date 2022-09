France : un adolescent Algérien meurt noyé dans le Loing

Le début du mois de septembre représente la période préférée de certaines personnes pour profiter de quelques moments de repos avant la reprise du rythme de la vie quotidienne. Cependant, un simple pique-nique peut, parfois, se tourner en une tragédie.

En effet, c’est ce qui s’est passé à ce jeune adolescent. Âge de 16 ans, cet Algérien, en vacances chez sa tante en France, à décider, le samedi 3 septembre dernier, de profiter, en compagnie de ses deux cousins, d’un petit piquenique familial à bord de mer, près du Loing, qui se trouve à Seine-et-Marne. Malheureusement, ce moment de tranquillité s’est vite viré au cauchemar.

Un adolescent algérien meurt noyé dans le Loing en France

Ne sachant pas très bien nager, cet adolescent a perdu pied dans une cavité. Pris par la panique, il a fini par se noyer dans le cours d’eau. Par ailleurs, l’adolescent a été difficilement sorti de l’eau, avant qu’un témoin dans les lieux s’empare de lui pour tenter de le réanimer.

Prévenus, les pompiers et smur sont venus donner secours à cet Algérien. Et ont poursuivi l’opération de réanimation cardiopulmonaire pendant plus de 45 minutes, mais en vain. Pendant ce temps-là, un hélicoptère de sécurité civile a été demandé, mais la victime a déjà rendu son âme.

Quant aux membres de sa famille présents au moment de cet incident, choqués par ce qu’il vient d’arriver à leur cousin, ont été pris en charge par les services concernés.

Rapatriement du corps de la victime en Algérie

Une enquête a été lancée et les procédures nécessaires engagées. Le corps de la victime devrait être rapatrié en Algérie.

Suite à ce tragique incident, le maire de cette région. Jacques Bedossa, a fait savoir que la baignade est interdite dans ce lieu. En effet, le Loing, n’étant pas un lieu de loisir, ne dispose ni de dispositifs de surveillance ni de maitres nageurs, rapporte le média français, Actu.fr.

Ce même responsable, rappelle que malgré les nombreux panneaux d’avertissement. Les gens ne se privent pas de se baigner dans ce lieu.