France -Titre de séjour : Darmanin révèle de nouveaux détails

Les annonces s’enchainent en France, en ce qui concerne l’immigration, qui est un sujet central dela politique française. C’est dans ce sens, que le premier ministre français, Gérald Darmanin, avait annoncé du nouveau dans ce dossier.

En effet, mercredi passé, il a dévoilé les grandes lignes du projet de loi immigration ce mercredi incluant notamment le titre de séjour « métier sous tension », le ministre de l’Intérieur enchaine le lendemain, en proposant jeudi, d’imposer un test de langue française aux immigrés. « Pour s’intégrer, il faut parler français. C’est pourquoi nous proposons que tous les étrangers qui souhaitent s’installer dans notre pays passent un examen de langue. Ils devront le réussir pour obtenir leur titre de séjour », écrit-il sur Twitter.

Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, invité sur CNews, a annoncé vouloir imposer un examen de français à tous les étrangers demandant un titre de séjour en France, en qualifiant cette mesure de « révolution » dans le domaine de la gestion de l’immigration en France. Selon lui toutes les demandes de titre de séjour sont soumises à un niveau de français, validé par un diplôme ou une formation en France, sauf quelques exceptions.

« Ce que je propose comme projet de loi, c’est que tous les étrangers qui ont un titre de séjour en France passent un examen de français », a-t-il développé sur CNews. « S’ils le réussissent, ils restent en France, parce qu’ils parlent notre langue et ils peuvent s’intégrer. Et s’ils ne réussissent pas, on leur retire leur titre de séjour et ils s’en vont. Ça, c’est une révolution énorme ».

Une mesure qui existe déjà ?

La réponse est oui, en effet, quel que soit le titre de séjour demandé, les étrangers qui voudraient s’installer en France sont déjà soumis à une évaluation de leur connaissance de la langue française. Les différents titres de séjours graduent même le niveau de français exigé pour obtenir le précieux sésame.

Le changement proposé par le ministre de l’Intérieur français réside dans le fait que jusqu’à présent, lorsque quelqu’un entre en France, il signe un contrat d’intégration républicaine avec l’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration). Ce contrat comprend quelques conditions pour rentrer dans le pays, parmi lesquelles apprendre le français. Le contractant passe ainsi l’examen de niveau A1. On lui propose donc jusqu’à 600 heures d’apprentissage, en cas d’échec. Avec le projet de loi Darmanin, son titre de séjour pourra lui être retiré.