France : Tensions entre Macron et des généraux

En France, les tensions montent d’un cran entre le président Français Emmanuel Macron et les généraux qui mettent en garde contre une « guerre civile imminente ».

Dans une tribune publiée le 21 avril dernier sur le site d’extrême-droite ‘Valeurs actuelles‘, une vingtaine d’anciens généraux de l’armée française ont mis en garde Macron contre des « dangers mortels » guettant la France.

« L’heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels la menacent (…) Certains parlent de racialisme, d’indigénisme et de théories décoloniales, mais à travers ces termes, c’est la guerre raciale que veulent ces partisans haineux et fanatiques », lit-on dans la lettre adressée à Emmanuel Macron.

« La haine prend le pas sur la fraternité lors de manifestations où le pouvoir utilise les forces de l’ordre comme agents supplétifs et boucs émissaires face à des Français en gilets jaunes exprimant leurs désespoirs. Ceci alors que des individus infiltrés et encagoulés saccagent des commerces et menacent ces mêmes forces de l’ordre. Pourtant, ces dernières ne font qu’appliquer les directives, parfois contradictoires, données par vous, gouvernants », ont ajouté les 20 généraux, appelant Macron à défendre le patriotisme.