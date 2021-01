France : Témoignage d’un algérien humilié dans un centre de rétention

Un sans-papiers algérien a été humilié par des agents de police après avoir été arrêté et placé dans un centre de rétention administrative de Mesnil-Amelot, France.

Dans un témoignage livré au site « Info Migrants », le jeune sans papier algérien raconte son calvaire vécu dans le centre de rétention de Mesnil-Amelot.

Détenu pendant plusieurs jours au CRA du Mesnil-Amelot, l’algérien sans-papiers a affirmé avoir été fouillé à nu après avoir été arrêté sans titre de séjour.

« Je commençais à me déshabiller pour me mettre en boxer quand un des policiers m’a mis les menottes et un deuxième a mis son épaule contre mon dos. Ils m’ont enlevé le boxer. L’un d’eux essayait de faire entrer son doigt dans mon anus, ça m’a fait vraiment mal », a raconté le jeune algérien.

« Celui qui m’a touché n’est plus rentré dans le centre après. Avant, je le voyais souvent dans le CRA. Mais après mon agression, je ne l’ai plu revu. J’avais dit que si je l’attrapais, j’allais le frapper », a-t-il ajouté.

Après avoir retrouvé sa liberté, le sans papier algérien, s’est dirigé vers les services concernés pour déposer plainte. Il a assuré être en mesure d’identifier les agresseurs.