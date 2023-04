France : sous protection judiciaire, une fille de 3 ans enlevée par ses parents algériens

À la gare du Nord de Paris, deux parents d’origine algérienne ont procédé à l’enlèvement de leur petite fille âgée seulement de trois ans. Cette dernière était en compagnie de son tuteur légal, car la petite fille ayant été placée sous protection judiciaire.

Les faits remontent au lundi 24 avril dernier, cette opération d’enlèvement intervient après une première tentative, qui venait d’avoir lieu, quelques jours plus tôt. En effet, le 19 avril dernier, les deux parents avaient enlevé la fille, avant que le père de cette dernière soit intercepté en Belgique au moment où la famille s’apprêtait à embarquer vers l’Algérie.

Deux parents algériens enlèvent leur fille de 3 ans à Paris

Cependant, à défaut d’un mandat d’arrêt européen, le père de famille n’a pu être arrêté par la police belge. Donc au retour de la petite fille à Paris, que Fethi et Siham ont pensé à un autre stratagème pour récupérer leur enfant et l’emmener vers l’Algérie.

En effet, le lundi 24 avril, une nouvelle tentative a eu lieu dans la gare du Nord de Paris, notamment aux alentours de 14 h 30. Les deux parents ont réussi à distraire l’attention de son tuteur légal et de prendre la fuite avec leur enfant. Le 14 septembre 2022, la garde de cet enfant a été retiré de ses parents, suite à une décision du tribunal. Depuis, la fillette de trois ans se trouvait sous protection judiciaire.

Par ailleurs, une enquête a été lancée par la brigade de protection des mineurs pour retrouver la petite fille. Pour l’instant, uniquement la maman, Siham, a été retrouvée aux alentours du domicile familial. Âgée de 27 ans, cette dernière est connue, par la police, pour des faits de meurtre, de vols en réunion et soustraction d’un parent à ses obligations légales compromettant la sécurité et la santé de l’enfant. En ce qui concerne le père toujours en fuite avec l’enfant, ce dernier est également connu des services judiciaires. Et ce, pour vols en réunion.

