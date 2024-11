France : sous le coup d’une OQTF, un Algérien braque la voiture d’une députée RN

Vendredi dernier, la police de Toulon a interpellé un homme suspecté d’avoir cambriolé plusieurs voitures dans le quartier du Mourillon. Cet individu, de nationalité algérienne et en situation irrégulière, est sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Selon les autorités, il aurait pénétré par effraction dans une dizaine de véhicules avant de s’attaquer, par hasard, à la voiture de Laure Lavalette, députée du Rassemblement National (RN).

Un homme en situation irrégulière arrêté pour une série de cambriolages de voitures à Toulon

Ce même jour, Mme Lavalette se trouvait à Toulon pour une rencontre avec Catherine Vautrin, ministre déléguée au partenariat avec les territoires et à la centralisation. La députée a accusé un léger retard, non par manque de ponctualité, mais parce qu’elle a dû répondre aux questions des forces de l’ordre, alors occupées à sécuriser les lieux et à constater les dégâts sur sa voiture.

À LIRE AUSSI : La France retire la nationalité à 2 algériens, mais pourquoi ?

L’alerte a été donnée par des riverains, qui avaient remarqué un individu suspect rôdant près des véhicules stationnés aux abords des plages du Mourillon. La brigade anticriminalité, déjà en surveillance dans le secteur, a observé l’homme s’introduire dans un véhicule et fouiller l’habitacle. En tentant de l’interpeller, les policiers ont été confrontés à une vive résistance : l’individu a refusé d’obéir et a blessé deux agents durant l’intervention.

Un cambriolage « symbolique »

Les vérifications ont permis d’établir que cet homme avait déjà fouillé plusieurs autres véhicules dans les environs, s’emparant de menus objets comme de la monnaie ou des cigarettes. Cependant, il semble que sa dernière cible ait été involontairement symbolique, puisque le véhicule en question appartenait à une élue du Rassemblement National, un parti ayant des positions tranchées sur les questions d’immigration et de sécurité.

À LIRE AUSSI : Suspension du commerce avec la France : le premier ministre répond aux rumeurs

En plus de l’OQTF, l’individu était sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français. Placé en détention provisoire à l’issue de sa garde à vue, il doit comparaître en justice ce mercredi pour répondre de ses actes.