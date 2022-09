France : son ex-directeur sportif fait une grave révélation sur Delort

L’ex-directeur sportif de l’OGC Nice, Julien Fournier, a fait de graves révélations à propos d’Andy Delort. Il raconte comment le joueur a décidé de mettre la sélection nationale algérienne entre parenthèse il y a exactement un an.

L’année passée, Andy Delort avait quitté Montpellier pour rejoindre un autre club ayant des ambitions sportives plus hautes, en l’occurrence l’OGC Nice. Il avait décidé, dans la foulée, de mettre la sélection nationale entre parenthèse et ce, pour pouvoir se consacrer pour sa nouvelle équipe afin de s’imposer comme titulaire.

Djamel Belmadi a fini par l’écarter. Mais il ne s’agissait pas d’une mise à l’écart définitive puisque le driver des Verts a finalement décidé de passer l’éponge. Les deux hommes ont eu une discussion téléphonique il y a quelques mois et tout est rentré dans l’ordre. C’est à partir du dernier stage du mois de septembre que le buteur niçois a effectué son grand retour en sélection. Mais il a accordé, au préalable, une interview au site officiel de la FAF. Il s’est excusé auprès du peuple algérien, tout en relatant sa version.

Alors qu’on croyait que la page est définitivement tournée, voilà que l’ex-directeur sportif de l’OGC Nice, Julien Fournier, vient de jeter un pavé dans la marre. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a fait de graves révélations.

« Delort ne voulait pas jouer la CAN-2022 dés le début », lâche Fournier

En effet, Fournier a affirmé que l’attaquant en question a décidé dés le début de ne pas prendre part à la CAN-2022 qui a eu lieu au Cameroun. Il n’a jamais été question du chantage du coté Niçois.

« Le premier entretien que j’ai eu avec lieu, il m’a dit, en rigolant mais sérieusement : » Ne t’inquiète pas, je ne ferai pas la CAN « . Mais il était déjà dans les bureaux, il avait signé. Il n’y a pas de chantage. On n’avait pas un nombre de joueurs incroyable qui allait partir à la CAN, donc ça n’était pas un paramètre sur Andy qui entrait en ligne de compte. Est-ce que vous pensez qu’un directeur ou un entraîneur peut, quand vous connaissez un peu Andy Delort, une fois qu’il a signé, l’empêcher d’aller à la CAN ? C’est impossible ». Révèle l’ex-directeur sportif de l’OGC Nice à « l’After Foot » de RMC.

Poursuivant sa déclaration, Fournier contredis Delort qui a déclaré dans son interview au site de la FAF que des raisons personnelles l’avaient empêché de rejoindre les Verts l’année passée. « Après j’ai cru comprendre, car j’ai vu une déclaration d’Andy où il disait : » J’aurais dû m’expliquer mieux avec Djamel (Belmadi) parce que j’avais aussi des raisons personnelles « . Moi la réalité, c’est que quand Andy était dans le bureau, avant de faire la visite médicale, de signer, il m’a dit : » Je ne ferai pas la CAN « . Je ne vais pas vous dire que ça me fâchait, j’étais content qu’il ne la fasse pas, égoïstement ».

De graves révélations, faut-t-il le dire. Reste à savoir maintenant quelle sera la réaction du sélectionneur national Djamel Belmadi mais aussi celle des responsables de la FAF. Affaire à suivre…