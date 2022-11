France : solidarité avec un Algérien menacé d’expulsion à Dieppe

Demander un titre de séjour est une procédure très redoutée par plusieurs ressortissants algériens en France. Notamment, suite au nombreux refus délivrés à ces demandeurs. En effet, suite à l’affaire de l’agression de la collégienne Lola, le gouvernement français a décidé d’accélérer les mesures visant à expulser les sans papiers en France.

Dans ce même sillage, nombreux sont les Algériens qui ont reçu des obligations de quitter le territoire français, et ne trouvent plus comment s’en débarrasser. C’est le cas de Mohamed Y, arrivé sur le territoire français à l’âge de 13 ans, mais qui est aujourd’hui menacé d’expulsion.

Arrivé à l’âge de 13 ans en France, un Algérien menacé d’expulsion à Dieppe

Né en Algérie et enfant d’une maman très malade, ne pouvant plus s’occuper de lui, Mohamed a quitté son pays en compagnie de sa tante. Cette dernière, mariée à un franco-algérien, a pris en charge Mohamed dès son jeune âge. Après un an et demi de séjour en France, ce jeune Algérien a réussi à obtenir son brevet des collèges.

Il poursuit ses études avec persévérance pour décrocher, en 2021, un CAP électricien. Puis, en 2022, son baccalauréat Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés. Aujourd’hui, âgé de 20 ans, Mohamed poursuit ces études au niveau du lycée Pablo Neruda de Dieppe. Et ce pour un BTS électronique.

Cependant, ce parcours brillant de ce jeune Algérien, a été briser par une obligation de quitter le territoire français. Cette dernière lui a été attribuée, le mois de mars 2022. Son oncle, agissant en qualité de son garant, n’a pas réussi à effectuer les procédures administratives nécessaires, dans les temps.

L’Algérien reçoit le soutien et la solidarité des Dieppois

Face au risque de son expulsion, Mohamed a trouvé soutien du côté des Dieppois. Mais aussi, de la part de l’association Réseau Éducation Sans Frontière, qui milite pour la régularisation des personnes en situation irrégulière en France, souhaitant rester dans ceux pays.

Le samedi 26 novembre dernier, une cérémonie de parrainage républicain a été organisée au niveau de l’hôtel de ville de Dieppe, à Seines-Maritimes, précise actu.fr. Grâce à ce parrainage, Mohammed peut désormais compter sur son parrain Stéphane Gasc, un professeur au niveau du lycée Neruda. Et ce, pour l’aider à régulariser sa situation et obtenir le fameux titre de séjour.