France : soirée ramadanesque typiquement algérienne à Montpellier

Le consulat d’Algérie à Montpellier en France a été à l’initiative, lundi soir, de l’organisation d’une soirée ramadanesque typiquement algérienne, placée sous le signe de la convivialité et du vivre ensemble, et suivie d’une Qaada musicale avec le grand maître du chaâbi, Abdelkader Chaou.

La terrasse du restaurant « la fontaine » était couverte d’une dizaine de tables pour l’occasion. Sur celles-ci, des dattes, du pain, des Bricks, Chorba, Hamoud Boualem, étaient disposés en attendant patiemment le coup de canon accompagnant le coucher du soleil pour être dégustés par les convives du Consul. Plus de 160 personnes étaient présentes, dont la majorité, des étudiants algériens à Montpellier.

Lorsqu’ils eurent fini leur repas, les invités ont pu se diriger vers le siège du consulat d’Algérie à Montpellier, où de jeunes amateurs accompagnés des musiciens ont entonné les meilleures chansons algériennes, mêlant Synthé et darbouka.

Après quelques minutes d’attentes, l’animateur annonce Abdelkader Chaou devant un public euphorique qui a accueilli son idole avec des applaudissements et des youyous nourris des nombreux spectateurs, tous debout pour accueillir leur idole, sous un éclairage vif, aux multiples couleurs, annonçant ainsi une grande soirée en perspective.

L’enfant de la Casbah a commencé à réciter ses tubes immortels. « Faraqouni ya tarahoum yardjiôun », « Wallah la n’sitek ya lilt el bareh », « Ya Men Trid Qtali, Ghirek Ma Yehlali ». « Youm el djemaâ », « El kesba wana wlid’ha », sont, entre autres titres brillamment rendus par « le grand maître à la voix pure ».

Dans des atmosphères empreintes d’euphorie et de convivialité, le public a chanté et dansé sur les cadences d’une dizaine de chansons de thèmes différents, incitant au déhanchement, rendues en deux parties séparées par un entracte bienvenu, qui a permis aux spectateurs de reprendre leur souffle.

« Je suis très content d’être ici. C’est deuxième fois que je chante à Montpellier, mais cette fois, c’est grandiose. Je remercie tous ceux qui ont été présents aujourd’hui. J’ai tout fait pour satisfaire ce public, et ce n’est jamais vain quand on se donne à fond. Après une absence forcée de trois années de la scène artistique pour cause de pandémie, nous voilà réunis à nouveau, espérant que nous nous reverrons plus souvent », nous a déclaré Adelkader Chaou, à la fin de la soirée.