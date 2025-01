France : Sofia Benlemmane placée en garde à vue

Sofia Benlemmane a été placée en garde à vue en France. La raison ? C’est pour avoir insulté une femme dans un live sur le réseau social « TikTok ».

Sofia Benlemmane, qui accompagnait l’équipe d’Algérie dans ses différents déplacements à l’époque des ex-présidents de la Fédération algérienne de football, vit actuellement en France. Elle devient influenceuse basée à Lyon. En effet, elle fait des lives quotidiennement sur son compte « TikTok », avec plus de 300.000 abonnés.

Aujourd’hui, le 9 janvier 2025, elle a été placée en garde à vue. La raison ? C’est pour « menaces de mort et provocation publique à la haine », a précisé Nelson Bouard, directeur interrégional de la police nationale.

Les faits remontent au mois de septembre dernier. Dans un live sur « TikTok », l’influenceuse franco-algérienne a insulté une femme, en lui lançant des mots « très mal placés », tout en la menaçant de la mort.

2 autres influenceurs franco-algériens arrêtés

La préfecture du Rhône a récemment signalé trois influenceurs algériens basés à Lyon, conduisant à l’ouverture de deux enquêtes pénales par le parquet lyonnais. Outre Sofia Benlemmane, les influenceurs concernés, connus sous les pseudonymes d’Abdesslam Bazooka et Laksas06, sont au cœur d’une controverse suite à la publication de contenus jugés problématiques sur TikTok.

Les investigations portent sur des chefs de « provocation à la commission d’un crime ou d’un délit » et de « menaces de mort et provocation publique à la haine ». Parmi les contenus incriminés, une vidéo d’Abdesslam Bazooka menaçant d' »égorger » des opposants au gouvernement algérien, et une publication de Laksas06 évoquant des « soldats dormants » au sein de la diaspora algérienne en France.

Face à ces violations manifestes de ses règles communautaires, TikTok a réagi en suspendant définitivement les comptes des trois influenceurs. La plateforme a réaffirmé son engagement à maintenir un environnement sûr pour sa communauté d’utilisateurs.

Sofia Benlemmane a été déja placée en garde à vue en Gambie

Sofia Benlemmane, supportrice controversée de l’équipe d’Algérie, a été déjà placée en garde à vue en Gambie en novembre 2022. Au moment où elle se dirigeait vers la Fédération Gambienne de football pour « chercher Gassama«, elle a été arrêtée par les services de sécurité et se fait transférer vers un commissariat d’Interpol.

Lors de la dernière CAN-2024, elle a été expulsée de la Côte d’Ivoire en raison d’une vidéo polémique. En effet, elle a qualifié la vie dans ce pays de « misérable ».

Mais elle a été finalement libérée, avant de regagner dans la foulée l’Algérie. Depuis la venue de Walid Sadi à la tête de la Fédération algérienne de football, elle n’a plus donné signe dans l’entourage de la sélection nationale. Elle s’est installé en France, avant d’être arrêtée puis placée en garde à vue aujourd’hui.