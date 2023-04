France : s’inspirant du livre de recettes de sa mère, une Algérienne ouvre un restaurant à Paris

Un petit restaurant algérien ouvert récemment fait beaucoup parler de lui dans la presse culinaire française. Le « Mama Nissa » est un établissement où on célèbre la cuisine algérienne sous tous ses angles. Hanane Abdelli-Tancrède, la propriétaire, s’est inspirée du livre de recettes de sa maman « Anissa » pour créer un univers où la culture algérienne règne en maître.

Mama Nissa : le restaurant algérien qui séduit les Parisiens

Niché en plein cœur de Paris, dans 2e arrondissement, le restaurant de Hanane jouit d’un emplacement idéal. Pas trop engouffré dans les rues sur fréquentées de Paris, mais pas dans une zone trop isolée non plus. Situé à la rue Mandar, le restaurant a fière allure avec sa devanture bleu canard et sa décoration moderne.

Mais cette inspiration très new-age ne doit pas vous berner, les plats servis sont tous tirés du patrimoine culinaire traditionnel algérien. Et plus particulièrement d’un livre de recettes, légué par la mère de Hanane. Au fil des jours, cette dernière donne ainsi vie aux recettes inscrites dans le vieil ouvrage.

Le concept du restaurant vient à Hanane un jour, lorsque sa mère lui demande d’apprendre les recettes algériennes pour les inculquer à ses enfants plus tard. Le fameux livre sur lequel se base Hanane pour ses menus est un cadeau de mariage, offert à ses parents en Algérie dans les années 70.

On retrouve ainsi une pléthore de mets algériens au menu : de la chorba, des cocas (chaussons à la pâte brisée), de la zlablia et des tajines en tout genre (Tajin Hlou, Tajin Qarnoun…)… Et il faut dire que ces plats remportent du succès : Mama Nissa est classé dans le top 10 des meilleurs restaurants en livraison sur Paris en 2023.

Mama Nissa : la cuisine algérienne avec une touche healthy

Si elle se passionne pour la gastronomie algérienne, Hanane n’en est pas moins une fervente adoratrice de la cuisine saine, ou « healthy ». Elle décide ainsi de combiner les deux pour créer des mélanges harmonieux entre saveurs orientales fortes et assiettes équilibrées.

Son « couscous kabyle healthy » fait beaucoup parler de lui notamment. Hanane remplace la semoule de blé par celle d’orge, à l’indice glycémique plus bas. Elle intègre également plusieurs légumes à la préparation, comme le veut la tradition kabyle. Mama Nissa propose par ailleurs une version différente : le classique Mesfouf aux fèves.