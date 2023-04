France : sifflé par les supporters du FC Nantes, Delort soutenu par Kombouaré

Andy Delort peine à se montrer prolifique avec le FC Nantes. Lors du dernier match face à l’AS Monaco, il a été encore une fois sifflé par les supporters nantais. Mais son entraineur Antoine Kombouaré le défend.

Arrivée au FC Nantes lors du dernier mercato hivernal en provenance de l’OGC Nice sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison en cours avec option d’achat, Andy Delort n’a pas apporté le plus escompté. En effet, il n’arrive toujours pas à marquer son premier but en Ligue 1, malgré la confiance de son entraineur.

Lors du dernier match face à l’AS Monaco (2-2), l’international algérien a été encore une fois sifflé par les supporters nantais. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a passé une soirée compliquée. Mais son entraineur Antoine Kombouaré le défend.

« J’ai énormément confiance en lui »

Lors de la conférence de presse d’après-match, le coach nantais affirme qu’il a énormément confiance à Andy Delort. « J’ai confiance en lui. J’ai énormément confiance en lui, le groupe a confiance en lui. Qu’ils reçoivent des sifflets de la part du public, ce n’est pas grave ». Dira-t-il d’emblée.

Pour Kombouaré, Delort a suffisamment d’expérience pour gérer la situation difficile qu’il vit. « S’il a perdu confiance ? Oui mais c’est logique. Tu es en difficulté, tu sors, ceux qui rentrent marquent et font ce qu’il faut pour ramener un point… mais c’est la vie d’un sportif. Ce n’est pas la première fois qu’il vit ça. Il a suffisamment d’expérience pour comprendre la situation. Le principal, c’est surtout de rester calme ». A-t-il ajouté.

Enfin, pour conclure, le coach est optimiste de voir son attaquant marquer des buts lors des prochains importants rendez-vous qui vont permettre au FC Nantes de se maintenir en Ligue 1. « S’il se fait siffler et qu’à la fin de la saison on est maintenus, moi ça me va. Et c’est peut-être Andy qui va nous marquer les buts pour nous maintenir en Ligue 1 ».

