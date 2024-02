France : Sherazade menacée par les Marocains pour un gâteau

Sherazade, figure incontournable de la gastronomie algérienne, a de nouveau été au cœur d’une polémique entre l’Algérie et le Maroc. Cette fois-ci, la cheffe a été accusée d’avoir plagié une recette traditionnelle marocaine, le Sellou.

Figure familière des téléspectateurs de France 2, Samira TV et BeIn Sports, cette native d’Oran a su conquérir le cœur du public avec ses recettes authentiques et sa passion communicative. Sa cuisine, ancrée dans les traditions culinaires de son pays natal, est une ode aux saveurs et aux parfums algériens.

Récemment, la cheffe a été victime d’une cabale injustifiée sur les réseaux sociaux. Son stand aux Galeries Lafayette de Rosny 2 a été contraint de fermer ses portes suite à une pression exercée par une association sur l’enseigne.

Motif de ce courroux ? La présence du « sellou », un plat à base de farine de blé et de fruits secs, sur le menu de Sherazade. L’association accusait la cheffe de s’approprier un élément de la gastronomie marocaine, niant ainsi la richesse et la diversité de la cuisine algérienne, saluée par de nombreux classements internationaux.



Outre la fermeture de son stand, Sherazade a également été la cible de menaces et d’accusations sur les réseaux sociaux. Des internautes marocains l’ont accusée de « vol » et d’appropriation culturelle, allant même jusqu’à proférer des insultes et des menaces à son encontre.

Rappelons que le Sellou est un plat traditionnel dont l’origine exacte est sujette à débat. Certains historiens le situent dans les traditions berbères ancestrales, tandis que d’autres affirment qu’il a été introduit par les Arabes.

Indépendamment de son origine, le Sellou est profondément ancré dans la culture culinaire algérienne, où il existe des variantes locales telles que le Sellou à l’Ouest, la Tamina à l’Est et la version oranaise appelée « Kaabouche ».

Un large soutien pour la cheffe Sherazade

Face à cette injustice, cette épicurienne a reçu un soutien massif de la part de ses fans, de ses confrères et de son pays natal. L’Ambassade d’Algérie en France l’a invitée à une rencontre chaleureuse, où elle a eu un échange enrichissant avec l’ambassadeur Saïd Moussi.

Ce soutien symbolique est un message fort à l’attention de tous ceux qui voudraient nier la richesse et la diversité de la culture algérienne.

Sherazade Laoudedj, l’ extraordinaire ambassadrice du patrimoine algérien, incarne la passion et le talent qui inspirent tous les amoureux de la cuisine. Son message est percutant : la richesse incommensurable de la culture algérienne réside dans sa diversité inégalée.

Cet incident est un rappel cinglant de l’importance du dialogue et du respect mutuel. La cuisine est un pont entre les cultures, un moyen de partager et de célébrer nos différences. C’est dans cet esprit de partage et de tolérance que nous devons continuer à faire vivre la richesse et la diversité de la gastronomie mondiale.

En conclusion, l’affaire Sherazade Laoudedj est un symbole de la résistance face à l’intolérance et à l’obscurantisme. Sa force et sa détermination sont un exemple à suivre pour tous ceux qui croient en la puissance du dialogue et du partage.