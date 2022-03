France : sévèrement condamné, la police fait tomber un SDF algérien

En quittant l’Algérie, ils rêvent d’une vie plus aisée. Si certains ne détiennent aucune qualification professionnelle, d’autres malgré un cursus brillant et une expérience solide, la vie ne leur fait pas de cadeau.

En effet, un algérien sans abri interpellé le samedi 12 mars 2022, à la suite d’une tentative de vol par effraction dans une maison sise rue Claude-Monet à Vernon, est passé en comparution immédiate le lundi 14 mars 2022 au tribunal judiciaire d’Évreux.

Il est certain que les cambrioleurs ne s’attendaient pas à voir les propriétaires de cette habitation située à Vernon arriver si tôt de leurs courses. Samedi dernier, ils ont donc eu la surprise en terminant la fouille de la maison. « Le propriétaire a d’abord vu un homme sortir de la maison avec deux sacs, dont l’un appartenait à son fils. Il a tout de suite compris ce qui se passait. Il a essayé de l’attraper mais l’individu a réussi à s’enfuir », explique le policier. Au sein de la maison, la dame a pu bloquer le deuxième complice dans la cave. « Elle a entendu le bruit et a eu le bon réflexe de fermer la porte », précise le policier au média en ligne actu.fr.

Déplacée sur les lieux, la police est parvenue à arrêter avec succès le cambrioleur qui se trouvait enfermé dans le sous-sol. Les deux propriétaires blessés ont été soumis à un examen médical. L’homme âgé de 67 ans a été victime d’un traumatisme costal tandis que la femme ayant 69 ans souffre d’une fracture au niveau de l’index gauche.

Ainsi, le sans domicile fixe a été condamné, suite à son procès à un an de prison ferme et incarcéré. Il devra, à l’issue de cette période de détention, impérativement quitter le territoire français sans y remettre les pieds durant deux ans.

Des algériens sous les regards des tribunaux français

Un autre Algérien âgé de 47 ans, qualifié de cambrioleur » débutant « , a été déclaré coupable en Août 2019 par le tribunal d’Evreux, en France. Le suspect était recherché pour plusieurs cambriolages perpétrés dans le département de l’Eure, en Normandie.

L’Algérien en question est originaire d’Oran. Il appartenait à une bande de cambrioleurs ayant commis cinq vols au cours de la même année. Il exerçait également une activité clandestine de peintre en bâtiment, pour faire vivre sa compagne de 28 ans et son enfant en bas âge.

Dans un braquage, remontant à février 2019, le cambrioleur peu expérimenté, s’était blessé en cassant une vitre au moment du vol. A défaut de l’arrêter, les gendarmes avaient pris son ADN sur la scène du crime. Ce fut sa première erreur.

Après une éclipse de plusieurs mois, il a repris ses anciennes habitudes. En effet, plusieurs cambriolages ont été organisés dans la même période. Les dommages ont été estimés à environ 100 000 euros.

Suite à un geste non étudié de sa part, notamment le fait d’offrir un téléphone volé à sa conjointe, la gendarmerie a pu repérer ses traces.

Le procureur a réclamé deux ans de détention et une exclusion du territoire français pour le voleur. Finalement, celui-ci a été condamné à une peine d’un an de prison et sa compagne a écopé de deux mois avec sursis.