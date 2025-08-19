France : Rima Hassan au cœur d’une vive polémique après une série de tweets visant Chalghoumi

L’imam de Drancy, Hassen Chalghoumi, a déposé une plainte contre l’eurodéputée de La France Insoumise, Rima Hassan. La plainte accuse cette dernière d’incitation à la haine, après une série de tweets.

L’avocat de l’imam, David-Olivier Kaminski, a annoncé le dépôt de la plainte le lundi 18 août. Il a souligné « la gravité » des propos tenus par Rima Hassan, affirmant que la démocratie devait y faire : « soit la démocratie est forte et elle sera poursuivie, soit elle est faible et tout lui sera permis« , a-t-il déclaré.

Nouveau bras de fer entre l’élue LFI et Hassen Chalghoumi

L’élue de gauche a posté de nombreux messages sur le réseau social X, contre l’imam de Drancy. Parmi ses publications, l’une a particulièrement retenu l’attention : Elle a écrit le nom de l’imam accompagné d’un émoji sous forme d’une horloge. Ce geste a été interprété comme une référence symbolique au temps qui passe et « une menace de mort« .

La publication de Rima Hassan a déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes y ont vu des menaces de mort et un appel à la violence contre Chalghoumi. Ariel Goldman, président du FSJU, a qualifié le tweet de « véritable fatwa« . Il a exprimé son soutien à l’imam et a appelé Bruno Retailleau à agir pour empêcher l’élue de « nuire« .

D’autres commentaires d’internautes sont particulièrement virulents : « Ce n’est pas un tweet, c’est une cible tracée. Une Fatwa. Elle désigne, d’autres tueront« , « Vous êtes une honte » ou encore « j’espère qu’elle sera condamnée sévèrement« .

Chalghoumi demande le retrait de la nationalité française à Rima Hassan

En dépit de la plainte déposée contre elle et de la vague d’indignation qu’elle a provoquée, l’eurodéputée de la France Insoumise a réitéré ses propos sur X. Elle a de nouveau publié l’émoji horloge, à l’origine de cette controverse.

Par ailleurs, dans un autre message, Rima Hassan a ouvertement interpelé l’imam de Drancy en lui demandant : « Qui paie ton avocat ? Juste pour savoir« . Elle a ensuite souligné que l’avocat de Hassan Chalghoumi, David-Olivier Kaminski, était également membre du Conseil représentatif des institutions juives de France et l’avocat de Caroline Fourest, personnalité médiatique connu pour ses prises de position contre les musulmans.

Ce n’est pas la première fois que ces deux personnalités s’affrontent. En mars dernier, Hassan Chalghoumi, invité sur Radio J, avait déjà demandé le retrait de la nationalité française de Rima Hassan. Cette requête faisait suite aux prises de position de l’élue LFI sur le conflit israélo-palestinien.

