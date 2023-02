Le monde du football est plus proche que jamais de celui de la musique et autres disciplines artistiques. Beaucoup de joueurs professionnels nouent des relations amicales avec les acteurs de la scène. C’est l’une des histoires émouvantes qui illustre ce lien de plus en plus fort.

Invité de la chaîne sportive, RMC Sport, le rappeur français d’origine algérienne, Kofs, a raconté une anecdote qui datte de la période de la pandémie Covid-19.

« Quand on écoute ce qui se passait, on avait l’impression que ça allait finir pour tout le monde. Dans ces circonstances, la première personne à qui tu penses, c’est ta mère. Elle était bien en Algérie, mais je voulais qu’elle soit près de moi. » dit-il.

Coincé dans les rouages administratifs, Foued Nabba, de son vrai nom, vivait une longue traversée dans le but de rapatrier sa chère maman. Une traversée qui ne tardera pas à prendre fin suite à l’intervention d’un joueur de calibre mondial.

Quand Franck Ribéry envoie un jet-privé pour ramener la mère de son ami Kofs

Connu pour avoir des liens solides avec l’Algérie, l’international français, Franck Ribéry, a été la clé de l’aboutissement du souhait de son ami d’origine algérienne, le rappeur Kofs.

Ainsi, multipliant les appels, Kofs a eu l’appel salvateur. Après avoir pris le soin de prendre des nouvelles de son ami et ancien ailier du Bayern Munich, ce dernier lui dit « La maman, comment elle va ? »

« Elle est au bled, là, je suis en train de gérer les papiers pour la faire rentrer » a répondu Kofs qui a vu Ribéry prendre l’initiative. Rapide comme sur un rectangle vert, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a rappelé son ami peu de temps après. « Ta mère, où est-elle ?’ ‘A Sidi Bel Abbès’. ‘Tu peux la ramener à Alger demain ou après-demain ?’ ‘Oui, pourquoi ?’ ‘Vas-y, je lui prends un jet privé’. ‘Vas-y Franck, si tu peux faire ça… ’ ‘C’est bon, c’est fait, dis-lui qu’elle parte ! » Raconte le rappeur plein d’émotions et de reconnaissance.