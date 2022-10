France: recherché pour agression, encore un Algérien devant la justice

Avec la hausse du nombre d’agressions et de vols, certaines villes françaises ne représentent plus une référence en matière de sécurité. C’est ce qui ressort de la dernière enquête menée par Numbeo, l’une des plus importantes base de données des pays et des villes au monde.

Un constat également relevé par le nombre d’arrestations qui ont eu lieu, durant la saison estivale dernière. Où un nombre important de ressortissants algériens sont impliqués dans de gros dossiers de délinquance. Entre escroquerie, vols, viol et agressions, la justice française n’arrête pas de classer de plus en plus d’Algériens, dans la catégorie des délinquants dans ce pays.

Dans ce même sillage, le 23 septembre dernier, lors d’un banal contrôle routier, la police parisienne a procédé à une nouvelle arrestation d’un ressortissant algérien.

Recherché depuis trois mois, un Algérien arrêté pour une affaire d’agression en France

Le début de cette affaire remonte à une soirée du mois de juillet dernier. Notamment, au niveau de la rue des Trans à Draguignan. Alors que de nombreuses personnes profitaient de la soirée du Dragon, l’Algérien en question était à la recherche d’une moindre opportunité pour dépouiller les présents.

En effet, suite à plusieurs insultes, une bagarre éclate et l’Algérien quitte les lieux. Et ce, pour revenir un peu plus tard, muni d’une arme blanche. Âgé de 32 ans, il se serait jeté, avec un couteau, sur plusieurs personnes présentes dans les lieux, rapporte Var-Matin. L’auteur de cette agression a pris la fuite et a laissé derrière lui, trois victimes avec trois, cinq et sept jours d’interruption temporaire de travail (ITT).

Par ailleurs, une enquête a été lancée par le commissariat de Draguignan. Et grâce aux images de vidéosurveillances, la police a réussi à identifier ce suspect. Et ont inscrit le nom de l’auteur de cette agression dans le fichier des personnes recherchées. En revanche, ce n’est que trois mois plus tard que la police procède à l’arrestation de ce fugitif. Et ce, lors d’un contrôle routier à Paris.