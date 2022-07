France : récemment recruté par Lille, Zedadka fait déjà du buzz

Akim Zedadka se prépare avec sa nouvelle équipe le LOSC Lille en prévision de la nouvelle saison. Considéré comme une nouvelle recrue lilloise, le néo-international algérien a fait son bizutage devant ses nouveaux coéquipiers. Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux qui a fait le buzz.

Après avoir décidé de quitter Clermont Foot cet été, Akim Zedadka a rejoint un club français ayant des ambitions sportives plus hautes. C’est à LOSC Lille qu’il a opté, en signant un contrat de trois saisons il y a quelques semaines. Un club qui prétend jouer les premiers rôles en Ligue 1 Uber Eats lors du prochain exercice.

Le latéral droit de la sélection nationale se prépare avec sa nouvelle équipe à la ville espagnole Marbella en prévision de la nouvelle saison. Il a prit part aux matchs amicaux et le moins que l’on puisse dire, il est entrain de faire de son mieux afin de convaincre son entraineur.

«A deux semaines de l’entame du championnat, l’objectif est de bien se préparer et de travailler les automatismes. Il y a pas mal de positif malgré tout. On a beaucoup plus de connexions entre nous. Il y a eu pas mal de changements dans les compositions donc voilà, tout le monde travaille les relations avec tout le monde. Plus on se rapproche du début du championnat, plus on sera prêts tous ensemble. Il faut rester positifs même si on aurait aimé de meilleurs résultats. C’est encourageant. ». A déclaré le néo-international algérien au média français La Voix du Nord.

Son bizutage a fait le buzz

Le moins que l’on puisse dire, est qu’Akim Zedadka s’est bien fondu dans le groupe lillois. Ses nouveaux coéquipiers ont facilité son intégration.

En étant un nouveau de l’équipe, le franco-algérois a enfin fait son bizutage. En effet, il a repris le tube du rappeur Jul «Bande Organisée». L’international algérien a fait une démonstration de ses talents de chanteur, dans un une ambiance conviviale avec ses nouveaux partenaires.

Ces derniers, s’en sont donné à cœur joie en chantant avec le joueur. A noter que les autres nouvelles recrues du LOSC Lille, en l’occurrence Mohamed Bayo et Rémy Cabella ont également chanté.